FLASH / Plahotniuc îl înjosește pe Dodon. Membrii Guvernului și a Parlamentului nu vor participa la ședința CSS convocată de șeful statului

Membrii Guvernului si Parlamentului nu vor participa maine, 7 martie, la sedinta Consiliului Suprem de Securitate (CSS), convocata de presedintele Igor Dodon.

Anuntul a fost facut astazi de liderul democratilor, Vlad Plahotniuc, spunand ca decizia a fost luata la sedinta de la partid.

Potrivit lui Plahotniuc, presedintele Dodon a facut publica agenda CSS pe retelele de socializare, dar nu ar fi trimis-o si membrilor acestei structuri.





In plus, adauga democratul, subiectele anuntate pentru discutie in cadrul acestei sedinte "nu tin de competenta acestui forum".

Cel mai important este, insa, ca Igor Dodon nu ar fi coordonat data sedintei cu "primele persoane in stat", referindu-se la premierul Pavel Filip si spicherul Andrian Candu, care maine nu vor fi in republica.

"Am decis astazi sa recomandam membrilor Guvernului si Parlamentului sa nu participe maine la sedinta CSS, iar presedintelui Igor Dodon - sa convoace sedinta, respectand cele enuntate mai sus", a declarat Vlad Plahotniuc.

Mentionam ca, anterior, Igor Dodon a declarat ca are solutia pentru o eventuala boicotare a CSS de catre membrii Guvernului si Parlamentului. Acestia vor fi inlocuiti pentru a asigura cvorum sedintei.

Menționăm că, până acum, președintele Igor Dodon a convocat două ședinte ale CSS. La prima ședință nu au participat premierul Pavel Filip și spicherul Andrian Candu, deoarece se aflau peste hotare, iar a doua ședință a fost boicotată de cei doi oficiali, inclusiv de reprezentanții structurilor guvernamentale și ale Parlamentului.

Sursa: ziarulnational.md