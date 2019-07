FLASH / Prunele moldovenești au ajuns pe rafturile magazinelor din Germania

Am primit la redacție acest text și am decis să-l publicăm integral, scrie pagina de facebook curaj.tv

O pereche de pantofi sport Nike a fost vâdută la o licitaţie oranizată la New York de casa Sotheby's cu suma de 437.500 de dolari (393.000 de euro), un record, informează lequipe.fr. Este vorba de una dintre primele perechi de pantofi sport produse de compania americană Nike şi a...

Există vreun an potrivit pentru căsătorie? Din punct de vedere astrologic se pare că da. Iată la ce vârstă e bine să te căsătorești în funcție de zodie!

„Ne bucură mult calitatea fructelor. Acestea pot fi livrate cu ușurință unui discounter mare din Germania, datorită faptului că producătorul a asigurat prune ce corespund standardelor, dar și dispune de certificarea GlobalGAP și GRASP pentru acestea. În plus, nu există reziduuri în fructe. De asemenea, un element important sunt lăzile în care au fost livrate prunele, care sunt identice cu cele pe care le utilizăm în Bruchsal. Deci, este posibil să fie reutilizate pentru produsele noastre, iar acest lucru reduce din costuri”, a spus Kurt Halder.

Compania Farm Prod SRL din Olănești, membră a Asociației Moldova Fruct, a fost cea care a inițiat exportul de prune în Germania pentru acest an, datorită suportului oferit de Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova. Cantitatea livrată a fost de 15 tone.

După ce acum câteva zile, primele caise și cireșe autohtone au ajuns pe rafturile magazinelor din Germania, în această săptămână, și primul lot de prune moldovenești din acest an va bucura consumatorii germani.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)