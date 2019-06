Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Așa cum bine se știe, cotropirea rusească și sovietică a Basarabiei a adus populației multe nenorociri. Pe lângă cele fizice, au fost și cele de natură sufletească. Totul s-a axat pe minciună și abuz de putere. Mai mult, culmea lipsei de bun simț, s-a insuflat sub amenințarea...

România nu mai are scăpare. Rusia este într-o expansiune totală și ne atacă. Vladimir Putin nu se lasă și vizează un obiectiv strategic important.

Estul pribegit al Europei se cutremură din temelii. Lumea rusească are probleme ontologice “la ea acasă”, în spațiul traditional de control ideologic (spațiul ex-sovietic). De la Tbilisi la Chișinău, de la Erevan la Kiev, tot vestul spațiului ex-sovietic cere...

Unionistul Ion Leașcenco a comentat votul de astăzi al liderului PPDA Andrei Nastase pentru revenirea delegației Federației Ruse in cadrul APCE.

Un PSD-ist de la București (Dinu SOCOTAR), un pro-european (Andrei NĂSTASE) și un pro-rus (Vlad BĂTRÎNCEA) de la Chișinău, plus alți politicieni zăpăciți din mai multe țări europene au votat în favoarea revenirii Rusiei în Adunarea Parlamentară a Consiliului...

Votul din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a demnitarilor moldoveni nu reprezintă poziția statului sau a Guvernului și are caracter individual. Cel puțin asta transmite purtătătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene,...

Să nu spuneți că nu v-am spus! Echipa Maiei Sandu cred că nu are decât o șansă în actuala ecuație a Republicii Moldova. Să primească sprijin european, românesc și să declanșeze lupta cu Igor Dodon. Pe probele oferite public de Plahotniuc, Igor Dodon poate fi cercetat pentru trădare. Atât el, cât și partidul său, poate fi trecut în afara legii. Pe imagini video, Dodon recunoaște că lunar primește bani de la Moscova. Nu de la Federația Rusă, să fim bine înțeleși. Ci de la niște oligarhi ruși, care nu sunt același lucru cu Kremlinul. Dar tot trădare se numește conform Constituției Republicii Moldova!

Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (un fel de SPP de-al nostru) se întoarce de la Ministerul Afacerilor Interne al Președinției lui Igor Dodon. Capii Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) – care are atribuții atât interne cât și externe (un fel de SRI+SIE la comun) se clatină, urmând a fi schimbați. Evidet cu niște promoscoviți, deși serviciul a avut sprijin occidental și pro-europen. Se întoarce aripa moscovită. Indiscutabil și deprinderile serviciilor de informații rusești care sunt foarte dure.

