Florin Călinescu, intrare explozivă în politică! Ce lege vrea să dea. Cei de la PSD sunt în șoc

Florin Călinescu este mai decis ca niciodată să se decide politicii. El a fost ales președinte al Partidului Verde, care a avut doi deputati la alegerile din 2012 pe listele USL.

Florin Călinescu a dorit să ofere mai multe detalii despre Partidul Verde, care „nu are nicio legătură cu niciun partide de dinainte de cel de-al Doilea Război Mondial și din timpul lui, probabil că doar cămaşa era verde”.

El a menționat că trecutul acestui partid nu are nicio legătură cu orice alt partid sau asociere de partide din legislaturile trecute nu fac parte din agenda noastră. Partidul Verde, a spus el, este în grupul Verzilor din Parlamentul European, cu o reprezentare solidă în ţări precum Germania, Belgia, Olanda, Austria, Suedia, Finlanda, Norvegia.

„Să folosim acest mijloc de comunicare ca o garanție a seriozității și a autenticității mesajului pe care voi încerca să-l transmit de azi înainte”, a afirmat Florin Călinescu, referindu-se la pagina sa de Facebook.

„Fac acest pas pentru că nu am încredere şi aţi auzit, cel puţin în preajma europarlamentarelor și unii dintre dumneavoastră m-ați și bălăcărit. De la PSD până la PNL, de la USR până la PLUS, de la PMP și cred că şi ungurii s-au foit la un moment dat pe lângă mine, au generat diverse zvonuri legat de asocierea mea politic cu dumnealor. Deci, acesta este drumul pe care am să merg. Încercăm să construim ceva numai cu ajutorul dumneavoastră. N-am să stau prea mult dacă nu stârnesc, în dumneavoastră, dorinţa de acţiune. A te lămuri dacă concetățenii tăi doresc o schimbare, atunci nu cunosc altă încercare decât dinăuntru, cum se spune, să intrăm în arenă”, a mai afirmat Călinescu.

„Ieșim din zona maximă a comentariilor și intru acolo unde e firesc să intri, într-o luptă politică. Partidul Verde nu înseamnă numai natură și prezervarea ei. (…) Pe mine mă interesează ce se întâmplă cu natura, cu tot ceea ce poate întâmpla cu sănătatea ei. Am spus-o și continui să o spun, cred că va fi și un titlu de lege. Un copac nejustificat tăiat sau fraudulos va însemna un an de pușcărie”, a continuat Călinescu. El a spus că va încerca să vină cu inițiative legislative și extrem de bine articulate despre absolut toate domeniile existenței noastre nu numai despre sănătatea planetei.

„Nu intru în acest partid cu gândul de a candida în acest moment”, a conchis celebra vedetă.