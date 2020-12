Florin Cîțu va fi premierul propus de PNL, USR-PLUS și UDMR. Cum va arăta guvernul

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Berbec Anumite oportunități financiare te pot ajută să câștigi niște bani în plus, iar pe de altă parte motivele pentru a fi mulțumit de treaba ta sunt multe. Încearcă să accepți unele lucruri așa cum sunt, fără a încerca să le schimbi.

Conştientizând că urmează să facă un an în plus, alolingvii vor avea „un stimulent concret”…

Kelemen Hunor: „Am avut discuţii în ceea ce priveşte o coaliţie care va dura 4 ani de zile, după 8 ani în care am avut 12 guverne. Sunt sigur că vom reuşi să avem locuri de muncă, să investim în sănătate, în educaţie şi ne-am asumat să participăm la formarea majorităţii parlamentare şi exercitarea atribuţiilor din Executiv. Vom asuma trei ministere. Ministerul Dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei.- unul important pentru a reduce decalajele de dezvoltare, Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor, dezvoltarea durabilă înseamnă să avem grijă de mediu de ceea ce am moştenit şi trebuie să lăsăm copiilor noştri. Ministerul Sportului şi Tineretului este unul important, pentru că fără tineret şi sport nu poate fi gândită o societate modernă”.

Portofoliile asumate de USR PLUS sunt Ministerul Justiţiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ministerul Economiei şi cel al Antreprenoriatului pentru IMM-uri. Dacian Cioloș: „Contrar a ceea ce probabil credeau mulţi, că va fi o negociere dificilă, cu certuri, iată că după o zi intensă de discuţii şi după multă bunăvoinţă din toate cele trei părţi am reuşit azi să oferim o structură de guvern cu un premier convenit”.

„Ziua de azi s-a dovedit a fi un pas important spre o coaliţie stabilă care să-şi asume guvernarea în această perioadă complicată. Portofoliile USR PLUS sunt Justiţie, Transporturi, Sănătate, Cercetare Inovare şi Digitalizare, Economie cu partea de antreprenoriat şi IMM. Acestea sunt cele 6 portofolii”, a spus Dan Barna.

La rândul său, liderul USR PLUS, Dan Barna, a afirmat că ziua de azi este un pas important spre o coaliţie stabilă.

Ministerele ce revin PNL sunt: Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Externe, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul de Interne, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Energiei, Ministerul Agriculturii, Ministerul Culturii şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. „Florin Cîţu este candidatul la funcţia de prim-ministru. În ce priveşte cele două poziţii de preşedinte de la Parlament, preşedintele Senatului va aparţine unui candidat din partea USR-PLUS. Preşedintele Camerei Deputaţilor unui candidat PNL. Înafară de premier am decis portofoliile care urmează să fie ocupate de cei care vor ocupa guvernul. E vorba de 2 vicepremieri. Vor fi 18 ministere. Din acestea, 9 vor fi conduse de reprezentanţi ai PNL, 6 vor fi conduse de USR-PLUS şi 3 vor fi conduse de UDMR”, a declarat Ludovic Orban.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

