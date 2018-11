Focuri de armă şi reţinerea a 52.000 de pachete cu ţigări de contrabandă la frontiera cu R. Moldova

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

În perioada 23-27 octombrie am participat la cea de a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Literatură din Timișoara, cu tematica „Țară, țară de adopție”, realizat de o echipă puternică, din care fac parte Robert Șerban, Oana Boca Stănescu, Ioana Gruenwald, Oana...

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a declarat astăzi, că instalarea camerelor de luat vederi în secțiile de vot va asigura un plus de corectitudine în procesul electoral.

Dosarul Magnitski, de investigare a spălării a sute de milioane de dolari din bugetul de stat al Rusiei are o legătură directă cu furtul din sistemul bancar al Moldovei. În spatele ambelor scheme criminale stă Veaceslav Platon. Acest lucru a fost confirmat de către fostul...

Cea mai noua nava tip corveta a Marinei ruse – „Vîșni Volocek“ – a fost fotografiata in stramtorile Marii Negre, fiind tractata de un remorcher spre portul de domiciliu, noteaza pe Facebook jurnalistul Andrei Klimenko, care dezvaluie totodata o alta minciuna a...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că o parte importantă a arealului românesc continuă să fie în afara graniţelor...

Iluzia optică „My Wife and My Mother-in-Law” („Soția mea și soacra mea”) este una din cele mai cunoscute din lume. Premisa e simplă – ori vezi în poză o tânără femeie care privește în depărtare, ori profilul unei femei bătrâne...

Un grup de activiști neidentificați a instalat panouri publicitare satirice in toată Londra pentru a sărbători contribuția serviciului militar rusesc GRU și a președintelui Vladimir Putin la Brexit, scrie Reuters.

Statele Unite încă ar putea să impună sancţiuni legate de construcţia gazoductului Nord Stream 2, care ar aduce gazul rusesc direct în Germania pe sub Marea Baltică, a declarat joi secretarul american pentru energie Rick Perry, informează Reuters.

Autoritățile din Austria au anunțat reținerea sub acuzația de spionaj a unui colonel în retragere al armatei austriece. Potrivit reprezentantului oficial al Ministerului Apărării al Austriei, Michael Bauer, serviciul de contrainformații militare a descoperit cazul de spionaj cu...

În urma inventarierii coletelor a rezultat cantitatea de 51.988 de pachete cu ţigări (1.039.760 ţigarete), în valoare totală de aproximativ 570.000 lei. Întreaga cantitate de ţigări a fost ridicată în vederea confiscării, precum şi microbuzul în valoare de 30.225 lei. În continuare se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în aria infracţională.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)