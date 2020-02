Fondatorul companiei GLORINAL, Vasile Chirică a fost REȚINUT de CNA / A încercat să dea mită pentru a da în exploatarea un bloc

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

La început de an oamenii se roagă să aibă parte de un an bun și îmbelșugat, să fie pace în lume, multă sănătate și înțelegere în familie și, desigur, locuri de muncă bine plătite la baștină și prosperitate în țară.

Străzile orașelor noastre sunt împânzite de afișe, reclame, anunțuri, informații, care au devenit un element obișnuit al peisajului urban, dar, am putea spune, și o „gramatică a greșelilor” etalate la vedere.

Fenomenul mai puțin obișnuit care s-a manifestat în această iarnă în România este că nu s-a mai aflat sub influența unor fronturi atmosferice care să vină dinspre Est, cum se întâmpla de obicei, ci a fost afectată de mase de aer dinspre Vest, așa cum se va...

Fiind audiat de procurori, Chirică şi-a recunoscut vina pe deplin, iar procurorii l-au pus sub învinuire, obligându-l să nu părăsească ţara şi să se prezinte la organul de urmărire penală în caz de necesitate. În acest caz, a fost iniţiată o urmărire penală pentru trafic de influenţă, iar dacă va fi găsit vinovat, omul de afaceri riscă până la 6 ani de închisoare sau amendă penală.

În fapt, omul de afaceri ar fi susţinut că are influenţă asupra responsabililor din cadrul Agenţiei pentru Supraveghere tehnică şi că-i poate determina să urgenteze recepţionarea lucrărilor, efectuate la blocul din strada Mihail Sadoveanu 15/1, chiar dacă acestea încă nu erau finalizate, fiind depistate numeroase încălcări. Pentru serviciile sale, acesta ar fi pretins de la denunţător 1500 de euro.

