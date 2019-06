Fondatorului portalului de știri Newsmaker i-a fost interzis accesul în Georgia

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Trupele de ocupație rusească au continuat astăzi, 19 iunie, bombardamentele în regiunile separatiste ucrainene. Sub focul rușilor a nimerit localitatea ATLU Zolotoe-4 din regiunea Lugansk, acolo unde bombardamentul a avut loc la distanța de numai 30 de metri de un bloc locativ. Din...

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obţinut statutul de instituţie acreditată internaţional de către Federația Mondială de Educație Medicală (World Federation for Medical Education - WFME). Universitatea a primit...

Mai mulți politicieni germani care și-au susținut în mod public pozițiile pro-imigrație au primit amenințări cu moartea, de la uciderea unui coleg de partid al Angelei Merkel, despre care poliția suspectează că a fost o crimă motivată politic, scrie The Guardian.

Solstitiu de vara 2019. Pe 21 iunie, este solstiţiul de vară în emisfera nordică, adică este cea mai lungă zi din an. Tot atunci, este Ziua Mondială a Soarelui.

Vicepremierul rus, Dmitri Kozak, revine la Chișinău pe un cal alb după ce Moscova a reușit să impună o guvernare pro-rusă, sub acoperirea europeană. De această părere sunt comentatorii politici Nicolae Negru și Petru Bogatu, relateaza deschide.md.

In acest moment, in Tbilisi au loc ample acțiuni de protest antiguvernamentale cu cereri de demisie a Ministrului de Interne. Mii de oameni s-au adunat pe bulevardul Rustaveli. Astăzi a demisionat Președintele Parlamentului georgian.

