Fonduri europene de zeci de milioane de euro pentru fermierii români. Care sunt condițiile

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Autoritățile bulgare i-au retras cetățenia fondatorului companiei „Skartel” (operează sub marca Yota), Serghei Adoniev, din cauza cazierului său, a scris zilele trecute Reuters, citând un reprezentant al Ministerului bulgar al Justiției.

Fenomene meteo extreme lovesc lumea întreagă. Antalya, una dintre cele mai populare destinaţii de vacanţă pentru români, a fost lovită de o tornadă. În Italia, două feriboturi s-au ciocnit într-un port in Sardinia, în timp ce în Spania inundaţiile...

Programul prin care este finanţată înfiinţarea de livezi are alocate pentru anul acesta 51 de milioane de euro. Fermierii sunt aşteptaţi să depună proiectele din lună martie.

Alexandra Balacanu, proprietară livadă: „Avem trei proiecte aprobate, două proiecte de câte 600.000 de euro valoare nerambursabilă şi un proiect de 900.000 de euro. Acum nu consider că mai este aşa un efort să depui un proiect de fonduri europene dar, într-adevăr, la primele proiecte aveam impresia că trebuie să mut munţii din loc ca să obţin un document.”

Şi un fermier din Argeş a folosit banii europeni ca să înfiinţeze o livadă. Spune, însă, că mărul românesc nu este căutat pe piaţă, aşa că a mizat pe afin. Nouă luni a durat până când a primit răspuns că i-a fost aprobată finanţarea şi un an până când banii i-au intrat în cont.

Aurel Onigaș, proprietar livadă: „Trebuie să te încadrezi în costurile care sunt stabilite în standardele de cost şi poţi să rulezi foarte repede proiectul. Nu mai e nevoie să faci licitaţie ca să cumperi materialul săditor. Am plantat 8 hectare de măr în sistem superintensiv, cu material foarte bun săditor adus din Belgia.”

