Ford aduce la Craiova noul Puma, maşina de 4 miliarde de euro

Primele modele Ford Puma au fost deja asamblate la Craiova, iar linia de asamblare a noului SUV alături de EcoSport este deja testată, aşteptând lansarea oficială a producţiei. Cu un preţ mediu de 20.000 de euro cu TVA, Puma ar putea aduce 4 miliarde de euro la uzina din România, potrivit calculelor ZF.



Ford şi-a propus să „atace“ direct cel mai bine vândut SUV mic de pe piaţa europeană, Renault Captur, şi a adus în uzina din România cel mai avansat automobil de clasă mică, venind cu echipamente care nu s-au mai regăsit niciodată pe un automobil produs local.

Astfel, Puma va concura pe segmentul clasei SUV-urilor mici care vinde peste 200.000 de maşini anual. Cu o astfel de producţie, într-un an americanii ar putea asam­bla la Craiova cel puţin 300.000 de maşini Puma şi EcoSport, cu o valoare de piaţă de cel puţin 5,4 miliarde de euro, potrivit calculelor ZF, luând în calcul un preţ me­diu de piaţă de 18.000 de euro pentru Puma şi EcoSport.

„Producţia de serie va începe spre sfârşitul toamnei, calendarul fiind similar cu cel al lui EcoSport de acum doi ani. Lansarea comercială va avea loc în trimestrul patru al acestui an, astfel încât anul 2020 va fi primul complet de producţie. Am investit 200 mil. euro în uzina de la Craiova pentru a lansa în producţie noul Puma, iar din cei 1.700 de oameni pe care dorim să-i angajăm anul acesta, am recrutat aproape 600 şi continuăm conform planului“, a spus Ian Pearson, preşedintele Ford România.

Cu câteva luni înainte de lansarea producţiei, aşteptată spre sfârşitul toamnei, cel mai probabil în a doua parte a lunii octombrie cum a fost şi cazul lui EcoSport în 2017, Ford a prezentat oficial primele două prototipuri de Puma şi a comunicat primele informaţii oficiale. Astfel, americanii promit că noul SUV Puma, va fi cea mai „verde“ şi hi-tech maşină produsă vreodată în România. Puma este primul automobil hibrid produs vreodată în România, primul proiectat pentru a primi cinci stele la EuroNCAP şi atunci când va fi lansată va readuce în curtea Ford titlul de cea mai puternică şi rapidă maşină produsă local. Anterior EcoSport cu 140 CP deţinea titlul, după care Dacia a lansat Duster 1.33l de 150 CP, iar acum Ford revine cu Puma de 155 CP.

Puma va intra în vânzare la finalul acestui an şi va fi produs la uzina Ford din Craiova, în urma unei investiţii începute în anul 2008 şi care astăzi totalizează aproape 1.5 miliarde de euro.