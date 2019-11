Foreign Policy: Nu credeți hype-ul rușilor. Ei PIERD TEREN în Orientul Mijlociu și în întreaga lume

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban se află miercuri și joi la Zagreb, unde are loc Congresul Partidului Popular European (PPE). Premierul urmează să aibă întrevederi cu Ursula von der Leyen, președintele ales al Comisiei Europene, cu Donald Tusk, președintele...

Pastrav la cuptor? O propunere interesanta, nu-i asa?! Mai ales pentru zilelele din post in care este dezlegare la peste. Păstrav la cuptor # Rețeta 1 Ingrediente Pastrav la cuptor pastrav – 3 buc morcov – 2-3 buc ceapa – 1 buc patrunjel – 2-3 legaturi...

De fapt, observa autorul, Rusia a eșuat chiar și în propria curte. De exemplu, anexarea Crimeei în 2014 și sprijinirea rebelilor din estul Ucrainei au transformat Ucraina – de departe cea mai importanta din punct de vedere istoric și cultural dintre statele post-sovietice – în dușman de moarte al Rusiei. Kievul va fi un aliat al Occidentului, indiferent dacă visul său de aderare la NATO este sau nu iluzoriu. Mai mult, deși naționalismul ucrainean modern are multe fațete, una dintre acestea este un sentiment rusofob pronunțat.

„Pe acest fundal, intervenția lui Putin in Siria este mai degrabă o acțiune de protejare a investițiilor strategice pe termen lung care au fost puse în pericol de războiul civil, decât o intenție de a lovi in interesele SUA. Pentru Putin, căderea liderului sirian Bashar al-Assad ar fi dus Siria la haos prelungit, fie la victoria grupărilor islamiste radicale, „cei mai puternici adversari ai lui Assad. Ambele rezultate ar fi o lovitură pentru Rusia”, subliniază Menon.

„În realitate, pașii lui Putin abia dacă au avut o legătura cu Obama”, scrie Menon. Siria a fost partener strategic al Moscovei din 1956. În același an, Damascul a început sa cumpere arme de la blocul sovietic. În Cehoslovacia și Polonia aliate cu URSS a demarat instruirea militarilor și piloților sirieni. Siria a fost și prima care a solicitat desfășurarea de bombardiere și avioane de luptă sovietice – cerere declinata de Kremlin. În deceniile următoare ale Războiului Rece, Uniunea Sovietică a devenit principala sursă de asistență economică și militara pentru Siria. În 1971, flota URSS a început să folosească portul sirian Tartus, iar în 1980, Damasc și Moscova au semnat un acord pentru cooperarea strategică.

„În Occident, atât liberalii, cât și conservatorii par să fie de acord cu faptul că Rusia a devenit din nou o mare putere de nivel global. Și în Rusia însăși, experți în politică externă susțin că Occidentul ar face bine să accepte renașterea țării lor. Dar astfel de evaluări, unele dintre acestea panicarde, nu pot face față luminii dovezilor, scrie Foreign Policy, amintind că PIB-ul Rusiei este comparabil cu cel al Spaniei, iar bugetul militar sub a zecea parte din cheltuielile de apărare ale SUA.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)