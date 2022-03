Forțele ucrainene au eliberat orașul Irpin și au recucerit Mala Rogan, de unde rușii bombardau Harkovul

Peste 1.100 de civili au murit în Ucraina de la începutul războiului, potrivit unui bilanț publicat de Națiunile Unite. În același timp, organizația avertizează că numărul real al morților și al răniților este mult mai mare, dar sunt zone întregi în care este imposibil de stabilit exact un bilanț. Cum ar fi în Mariupol, unde nimeni nu știe câți oameni au murit în bombardamente, câți au fugit și câți au fost duși forțat în Rusia. Cernihiv este un alt oraș distrus de atacurile rusești. Oamenii care au rămas acolo nu mai au apă, încălzire și energie electrică. Pe de altă parte, forțele armate ucrainene au transmis că trupele ruse au fost respinse duminică din mai multe localităţi. Războiul din Ucraina a provocat daune infrastructurii de peste 63 de miliarde de dolari.

Germania a pledat luni pentru o repartizare mai echitabilă a refugiaţilor ucraineni între statele membre ale Uniunii Europene, după ce milioane de oameni au fugit din această ţară spre ţări din UE în urma declanşării invaziei ruse la 24 februarie.

„Trebuie să redistribuim mai activ refugiaţii (ucraineni) în interiorul UE şi să arătăm solidaritate preluând refugiaţi”, le-a declarat reporterilor ministrul de interne german Nancy Faeser, la sosirea la reuniunea de la Bruxelles a omologilor săi europeni pe tema situaţiei din Ucraina, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Nancy Faeser a precizat că Berlinul nu îşi propune stabilirea de cote fixe, ci mai degrabă a unui indice legat de numărul de refugiaţi din Ucraina găzduiţi deja raportat la mărimea populaţiei fiecărui stat UE.



Autoritățile ruse au confiscat ceasuri de lux Audemars Piguet în valoare de milioane de dolari. Ceasurile elvețiene au fost ridicate de agenții FSB dintr-un magazin, săptămâna trecută, pentru că ar fi încălcat regulile vamale, relatează presa elvețiană citată de BBC

Însă măsura vine la doar câteva zile după ce Elveția a renunțat la neutralitatea tradițională și a anunțat că se alătură țărilor occidentale în impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei, după invazia Ucrainei.

Potrivit ziarului elvețian NZZ am Sontag, ceasurile au fost confiscate de agenții FSB de un magazin Audemars Piguet din Moscova. Agenții au spus că ceasurile în cauză au fost aduse în Rusia cu încălcarea regulilor vamale.

După invazie, brandul elvețian de lux a anunțat că și-a încetat operațiunile în Rusia, iar pe site a fost postat un anunț prin care se spunea că cele două magazine din Moscova au fost „închise temporar”.

Ceasurile de la Audemars Piguet pot costa chiar și peste 921.000 de dolari bucata.



Forțele ucrainene au preluat controlul asupra unei mici localități situate la periferia Harkovului, potrivit unui corespondent AFP aflat la fața locului, transmite Le Figaro.Primarul orașului Irpin, aflat în regiunea Kiev, a declarat luni că forțele ucrainene au preluat controlul deplin asupra orașului, care a fost unul dintre principalele puncte fierbinți ale luptei cu trupele ruse din apropierea capitalei.

„Avem vești bune astăzi - Irpin a fost eliberat”, a spus primarul Oleksandr Markushyn într-o postare video pe Telegram preluată de Reuters și canalul independent Nexta TV.

„Înțelegem că vor fi mai multe atacuri asupra orașului nostru și îl vom apăra cu curaj”, a mai spus primarul.

#Irpen has been liberated from the #Russian invaders - said the mayor. pic.twitter.com/P7OlfeR93C