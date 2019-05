Formula 1 | Surpriză mare din 2020 în F1! Marele Premiu al Olandei revine în circuit după o pauză de 35 de ani

Bloggerul Eugen Luchianiuc îi dă replică liderului PPDA, Andrei Năstase, care a lansat ieri atacuri dure la adresa celor care îl critică. Răspunsul bloggerului vine sub formă unui demers către conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie, în care Luchianiuc cere ca Năstase...

Olanda are în acest moment unul dintre cei mai talentaţi piloţi de pe grila de start, Max Verstappen de al Red Bull, în vârstă de 21 de ani.

Aflat aproape de Marea Nordului, Circuit Zandvoort are o lungime de 4,3 kilometri, cu 13 viraje. Acesta a fost renovat în configuraţia actuală din 1995, lucrările finalizându-se în 2001.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)