Forumul Global al Tutunului și Nicotinei: Cele mai mari pericole legate de tutun sunt cauzate de arderea acestuia

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Mașinăria de vot PAS a ales încă “o verișoară” a Maiei Sandu pentru o funcție publică. S-a comentat pe acest subiect și am comunicat la mai mulți colegi (în...

Banca Mondială va oferi Republicii Moldova o finanțare adițională, în valoare de 24,8 milioane de euro, sub formă de credit, care are drept scop implementarea procesului de imunizare...

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

1855: A apărut „Steaua Dunării”, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Explozia prețurilor la energia electrică și gaze. După cum am scris anterior, criza energetică a căpătat dimensiune globală cu impact major, în special, pentru țările europene. Gazprom a beneficiat de cererile de achiziții la gaze crescute și, ca urmare, prețurile...

Un avion Air India a rămas blocat sub un pod din capitala Delhi. Video-ul care a viralizat pe internet, scrie BBC.

O mare parte din Europa este marți sub alerte meteo de vânt și furtuni: nordul și sudul Franței, întreaga peninsulă italiană și coasta Adriatică a peninsulei Balcanice.

„Aici, în Marea Britanie, am trecut din 1962 și până în prezent de la poziția de lider în ceea ce privește consumul de tutun la cea de lider global în controlul tutunului. Nu încurajăm oamenii să înceapă să folosească țigările electronice, ceea ce încercăm să facem este să le spunem că acestea pot juca un rol foarte important în a-i ajuta să renunțe la fumat”, a declarat Rosemary Leonard.„Cele mai mari riscuri ale produselor din tutun provin din combustie. Dovezile arată că toate produsele care evită arderea sunt mult mai puțin dăunătoare decât cele combustibile și avem nevoie de un cadru adecvat. Atunci când interzici ceva, nu mai ești obligat să protejezi populația de daunele asociate cu ceea ce interzici, însă noi trebuie să reglementăm, iar reglementarea ar trebui să se bazeze pe știință și adevăr”, a declarat Kgosi Letlape, fost președinte al Consiliului Profesiilor din Sănătate din Africa de Sud.Potrivit acestuia, nicotina nu ar fi cauza principală a bolilor legate de tutun, iar dauna cea mai importantă ar fi produsă de miile de substanțe ce se conțin în fumul de țigară.Cercetătorii declară că rolul decisiv în motivarea fumătorilor de a renunța la acest viciu sunt deciziile care se iau la nivel local.Potrivit statisticilor, în lume există peste 1 miliard de fumători, iar 8 milioane de oameni mor anual din cauza bolilor provocate de fumat.

„Dacă, la nivel local, oamenii și profesioniștii în sănătate continuă să creadă că nicotina provoacă cancer și că produsele de reducere a efectelor nocive ale tutunului sunt mai dăunătoare decât produsele pe bază de combustie, atunci vom continua să avem probleme, iar mișcarea globală nu va avea tracțiunea de care are nevoie. Trebuie să creăm un mediu local care să sprijine fumătorii să renunțe la fumat sau să treacă la produse alternative, care conțin nicotină și care sunt mai sigure”, a declarat Mirta Molinari, consultant în sănătate publică și fost coordonator în cadrul Uniunii Internaționale împotriva Tuberculozei și a Bolilor Pulmonare.

„Fumătorii mor prematur din cauza la numeroase boli, dar mai ales a cancerului pulmonar, a bolii pulmonare obstructive și a bolilor cardiovasculare. Am văzut, de asemenea, cât de dificil este pentru oameni să se lase de fumat”, a povestit medicul în cadrul Forumului Global al Tutunului și Nicotinei.

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

Numărul migranţilor care au murit încercând să ajungă din Africa de vest în insulele Canare s-a dublat în primele opt luni ale acestui an faţă de aceeaşi...

Cifrele nu mint: femeile tind sa traiasca mai mult decat barbatii. Potrivit Time, ultimele date furnizate de americani arata ca barbatii din acea tara traiesc pana la varsta de 76 de ani, in...

Directorul general şi preşedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipează că lumea va reveni la viaţa normală în decurs de un an, el adăugând că probabil va fi necesară vaccinarea...

