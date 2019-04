Fosile nou descoperite arată ce s-a întâmplat la câteva zeci de minute după ce asteroidul a lovit Pământul acum 66 de milioane de ani

Oamenii de ştiinţă americani au descoperit rămăşiţe fosilizate din masa de creaturi care a murit la câteva zeci de minute după ce un asteroid uriaş a lovit Pământul în urmă cu 66 de milioane de ani şi care a dus şi la dispariţia dinozaurilor. O echipă de cercetători coordonaţi de Universitatea din Kansas a publicat studiul luni în jurnalul ştiinţific Proceedings of the National Academy of Sciences. Cercetătorii au anunţat că într-un sit din Dakota de Nord au găsit „filonul mamă al fosilelor de peşti şi animale conservate minunat”, potrivit AFP.

Asteroidul care a lovit Mexicul de astăzi a fost cel mai devastator eveniment cunoscut care s-a abătut asupra Pământului, eradicând 75% dintre speciile de plante şi animale ale planetei, exterminând dinozaurii şi deschizând drumul către apariţia oamenilor.

Impactul asteroidului a dus la producerea unui seism puternic care a ridicat brusc nivelul de apă al unei mări din interiorul actualei Dakota de Nord care s-a revărsat apoi asupra unui râu de peşti, inversându-i cursul.

În situl Tanis din Formaţiunea Hell Creek din Dakota de Nord, cercetătorii au găsit o masă de fosile de peşte de apă dulce, vertebrate terestre, copaci, ramuri, buşteni, amoniţi marini şi alte creaturi marine, potrivit lui Robert DePalma, autorul principal al studiului.



Credit foto: Robert DePalma/University of Kansas

O parte din aceste fosile de peşti a inhalat rămăşiţe de sticlă asociate cu craterul de la Chicxulub (din peninsula Yucatan, Mexic), locul unde a lovit asteroidul, aflat la circa 3000 de km distanţă, sugerând că valurile de apă au ajuns în zona de astăzi a Dakotei de Nord la zeci de minute de la impact, a mai spus DePalma.

„Sedimentarea s-a produs atât de rapid încât totul a fost conservat în trei dimensiuni, ele nu s-au spart”, a precizat David Burnham, co-autorul studiului de la Universitatea din Kansas, care a adăugat că vietăţile au fost ucise pe loc ca urmare a violenţei valurilor.

Fosilele de la Tanis includ şi câteva specii de peşti neidentificate până acum, şi altele care „sunt cel mai bun exemplu al speciei lor”, a spus Robert DePalma, curator la Palm Beach Museum of Natural History din Florida.

Potrivit acestuia, după impactul cu asteroidul nimic de pe Pământ nu a mai fost la fel. „A devenit o planetă a mamiferelor mai degrabă decât una a dinozaurilor”, a concluzionat el.