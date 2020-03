Fost polițist condamnat pentru comercializarea drogurilor

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Interdicţia asupra utilizării pungilor din plastic de unică folosinţă a intrat în vigoare duminică în statul american New York, o decizie menită să pună capăt utilizării anuale a 23 de miliarde de astfel de pungi care sufocă gropile de gunoi şi umplu de deşeuri...

Astazi este o zi speciala. Este a treia zi, din a treia luna anului. Din punct de vedere numerologic, ziua poarta incarcaturi vibrationale speciale. Pentru a intelege mai bine magia cifrei 3, ia in calcul urmatoarele “coincidente”. Traim intr-o lume tridimensionala, pe a treia planeta...

Analistul economic Adrian Câciu a explicat într-o postare scrisă pe propriul cont de Facebook despre cum reducerea accizei la combustibil nu are efecte pozitive. Potrivit acestuia, „scăderea accizei are efect zero”.

Fostul polițist obținea drogurile de la alți membri ai grupului criminal și le vindea în baza comunicării telefonice cu consumatorii. Faptele incriminate au avut loc în perioada august 2018 – februarie 2019 și au fost dovedite inclusiv prin probele investigatorului sub acoperire, căruia acesta i-a vândut droguri, rezultatele perchezițiilor, interceptărilor, monitorizărilor vizuale, dar și altor măsuri procesual-penale. În rezultatul faptelor ilegale ale inculpatului și altor membri ai grupului, în întreaga țară au fost comercializate mai multe kilograme de stupefiante.

Inculpatul este un bărbat cu vârsta de 56 de ani și are doi copii la întreținere. Acesta s-a pensionat din rândurile colaboratorilor Ministerului Afacerilor Interne și deține gradul special de locotenent-colonel de poliție în rezervă. Bărbatul a fost reținut în iarna anului trecut, în flagrant, atunci când comercializa droguri. Substanța etnobotanică este denumită de către comercianți și consumatori ca „Spice”, care de fapt reprezintă un cannabinoid sintetic.

