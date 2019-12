Fost secretar de stat al Ministerului Economiei este noul arhitect-şef la municipiului Chișinău

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

În cea mai mare parte a lumii, anul care urmează este 2020, totuși în unele colțuri ale lumii cronologia are un fundament diferit de cel propus de papa Grigore XII în 1582, astfel că în Japonia abia începe anul doi iar în alte țări, precum Israel,...

Vremea deosebit de rece s-a abătut asupra nordului Indiei, iar în capitala ţării, New Delhi, au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi pentru luna decembrie din ultimii 22 de ani, informează DPA. "Condiţiile severe de frig s-au datorat persistenţei...

Anul 2020 care în conformitate cu calendarul chinezesc este al Șobolanului Alb de Metal promite noroc tuturor celor care își vor realiza visele prin metode oneste. Potrivit calendarului chinezesc, anul 2020, care va decurge sub semnul Șobolanului de Metal, promite mult noroc...

"Pentru că știu că pot să fac acest lucru, știu că am pregătirea necesară și am practica de activitate, și știu cum să corectez lucrurile în municipiul Chișinău", a menţionat Svetlana Dogotaru.

Dogotaru a fost cea care a acumulat cea mai mare notă. Ea a ocupat anterior funcția de viceministru la Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în Guvernul Tarlev, ulterior fiind și consilieră a premierului Ion Sturza. În iulie 2019, ea a fost numită secretar de stat la Ministerul Economiei și Infrastructurii, funcție din care a demisionat însă în noiembrie. Dogotaru spune că s-a aşteptat să câştige concursul pentru funcţia de şef al Direcţiei Arhitectură, deoarece are experiența necesară pentru asta.

