Fosta candidată a alianței Dodon+Șor, Mariana Durleșteanu deține două apartamente în Londra (RISE)

Mariana Durleșteanu, candidata în retragere a coaliției majoritare Dodon-Șor pentru funcția de prim-ministru, deține două apartamente în Londra, Marea Britanie, acolo unde, anterior, a fost ambasadoare, scrie RISE Moldova. Primul – l-a procurat în 2012 printr-o firmă din Moldova, iar al doilea – în 2018. Ambele imobile se află la 8 km de Ambasada Moldovei la Londra și nu departe de Aeroportul Heathrow.

Mariana Durleșteanu le-a declarat jurnaliștilor că apartamentele din Marea Britanie au fost procurate cu banii câștigați din sectorul privat.

– Mariana Durleșteanu: Este compania mea prin care ofeream servicii de consultanță unui holding petrolier din Viena. Am luat, dacă țin minte, o sută și ceva de mii de euro… după care am achitat toată suma integrală și l-am trecut (apartamentul – n.r.) pe persoană fizică. Compania avea datorii față de mine ca fondator și am trecut pe mine. Este o procedură legală. De atunci, firma nu a mai avut activitate.

– Reporter: Ați achitat impozit în urma tranzacției din 2014?

– Mariana Durleșteanu: Am contabilă care îmi duce toată evidența. Tot am achitat la stat. Din ce țin minte, impozitul pe profit era zero dar verificați cu FISC-ul și vedeți că sunt „curată”. Nu-mi permit să fac nebunii. Sunt foarte-foarte integră.

– Reporter: Mai devreme ați anunțat despre retragerea din cursa pentru Guvern?

– Mariana Durleșteanu: A fost decizia mea. Am înaintat condiții când mi s-a propus… condiții când a fost semnat lista de 54 (deputați) dar nu se respectă.

– Reporter: Acesta a fost motivul?

Mariana Durleșteanu: Mai multe. Am vrut să o fac pur pentru oameni. Sunt plătită bine aici unde sunt. Însă, nu înseamnă că mă retrag din viața politică.

Acasă, la Regină

Mariana Durleșteanu a fost numită ambasadoare a Moldovei în Marea Britanie în noiembrie 2004. Peste câteva luni, pe 17 martie 2005, Durleșteanu a mers la Palatul Buckingham pentru a înmâna Reginei Elizabeth II, scrisorile de acreditare în calitate de ambasadoare. Deja în 2008, președintele Vladimir Voronin a rechemat-o de la Londra și a numit-o în funcția de ministră a Finanțelor.

RISE Moldova a aflat că, în 2011, Mariana Durleșteanu creează la Chișinău compania Finsol SRL. Un an mai târziu, firma cumpără un apartament dintr-un bloc modern din vestul Londrei – în sectorul Hounslow (Isleworth), situat la mai puțin de 20 km de Palatul Buckingham, reședința administrativă a Reginei Elizabeth II.

Finsol SRL a plătit pentru apartament 249.950 de lire sterline (în jur de 400.000 USD la cursul din ziua tranzacției).

Înregistrările cadastrale din Londra ne arată că, în 2014, Finsol SRL transferă dreptul de proprietate către Mariana Durleșteanu contra sumei de 157 de mii de lire sterline (puțin peste 260.000 USD la cursul din ziua tranzacției), adică mult mai puțin decât a plătit compania din Moldova în 2012.

Potrivit datelor disponibile pe pagina web a Biroului Național de Statistică din Moldova, în perioada 2015-2019, Finsol SRL nu a înregistrat profit, iar pentru câțiva ani compania nu a prezentat situațiile financiare.

În continuare, jurnaliștii au întrebat Serviciul Fiscal de Stat (SFS) dacă Finsol SRL a achitat careva impozite în Republica Moldova, inclusiv în urma tranzacției din 2014. Solicitarea a fost expediată pe 1 martie, însă până la ora publicării articolului jurnaliștii nu au primit răspuns clar. În schimb, SFS a răspuns la o altă solicitare expediată, ulterior, prin care a informat că, în astfel de situații, firma ar putea să achite impozit în Republica Moldova sau în Marea Britanie, asta pentru a evita dubla impozitare. Precizăm că, la moment, jurnaliștii de la RISE nu au reușit să aflăm dacă Finsol a plătit careva taxe la Londra.

Al doilea apartament din Isleworth

În 2018, Mariana Durleșteanu a mai procurat un apartament, tot în vestul Londrei, situat la 5 minute de mers pe jos față de celălalt.

Pentru al doilea imobil din Hounslow, Durleșteanu a scos din buzunar 470.000 de lire sterline (aproape 670.000 USD la ziua tranzacției).

Fosta ministră a Finanțelor, Mariana Durleșteanu, deține și alte bunuri de valoare, inclusiv o parte dintr-o casă din Durlești, Chișinău.

Interesele din România Aceasta este asociată în două companii. Mai exact, Durleșteanu deține 80% din societatea Dixy Energy SRL, care are o stație de fabricarea betonului în zona județului Constanța, România.

Tot cu sediul în Constanța, Durleșteanu figurează și ca proprietară a Energypoint Trend SRL, având activitatea de bază „întreţinerea şi repararea autovehiculelor”.

Timp de mai mulți ani, Durleșteanu a deținut funcții de conducere în grupul Rompetrol (actualul KMG International”.