Fosta europarlamentară Monica Macovei: „Maia Sandu poate în continuare să facă o alianță cu PD și să dea jos acest guvern”

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Un moldovean a suferit un grav accident în Marea Britanie, în timp ce era la muncă. Bărbatul are nevoie de peste 50 de mii de dolari pentru tratament. Accidentul a avut loc pe data de 9 noiembrie anul curent, în timp ce Vadim Cangea făcea livrări, în calitate de...

Poliția britanică a arestat 17 persoane, în urma unei operațiuni care a vizat destructurarea unei rețele internaționale de trafic de carne vie, informează The Evening Standard. Au fost efectuate raiduri în 16 orașe din Marea Britanie, echipa britanică de intervenție fiind...

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că există riscuri ca tranzitul de gaz natural spre Europa prin Ucraina să se întrerupă, relatează Reuters, preluată de Agerpres. Prezentul acord privind tranzitul de gaz între Rusia şi Ucraina expiră la finalul acestui an şi...

„Acum, Putin își freacă mâinile de bucurie, pentru că, de fapt, el e în spatele acestei căderi a guvernului ca de regulă în spatele a cam tot sau a multe din cele ce se întâmplă în Republica Moldova. Și va finanța el Moldova. Și atunci, adio, drumul european! Eu cred că nu trebuie să ne pierdem speranța și că lupta continuă, așa cum ei se luptă, s-au luptat să dea jos, să se lupte. Trebuie totuși să se așeze la masă Maia Sandu cu Filip și să facă un nou guvern, într-adevăr s-ar dovedi că a terminat orice relație cu Plahotniuc, cum am văzut că a declarat fostul președinte Băsescu, că l-a asigurat Filip că nu are nimic cu Plahotniuc. Bun, aceste asigurări nu sunt neapărat în politică de crezut, că ele depind de circumstanțe, dar asta-i situația, nu mai există altă soluție”, a mai adăugat fosta europarlamentară în cadrul interviului.

