Fosta ministra a sănătății, Ala Nemerenco: „ăștea ajunși “oleacă doctori”, îs și “oleacă matematicieni”

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

În ultimele zile am fost abordat de foarte mulți cetățeni de-ai noștri de peste hotare cu solicitarea insistentă de a-i ajuta să revină acasă, fie că e vorba de cei din Italia, Franța, Spania, Portugalia, Marea Britanie sau din SUA și Canada. Situația este mult prea complicată...

A doua și a trea săptămâna a lui Aprilie înseambă maxim 21 zile. Ca să ajungi la apogeul de 28 mii prognozat pentru 21 Aprilie, aceasta ar însemna în jur de 1300 îmbolnăviri pe zi. Și asta când avem o capacitate de procesare de cel mult sub 300 teste pe zi? Și poate privații mai au vre-o sută. Din care confirmați pozitiv sunt 30-50. Cred că ăștea ajunși “oleacă doctori”, îs și “oleacă matematicieni”. Ala Nemerenco / facebook.com

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)