Fosta președintă, Park Guen-hye, a Coreei de Sud, condamnată la 24 de ani de închisoare

Fosta sefa a statului sud-coreean, Park Guen-hye, a fost condamnata vineri de un tribunal din Seul la 24 de ani de inchisoare pentru rolul ei in scandalul de coruptie care a dus la destituirea sa in ianuarie 2017, transmit agentiile de presa internationale.





Park, prima femeie aleasa presedinte in Coreea de Sud si care a fost destituita si arestata in martie 2017, a fost gasita vinovata in 16 capete de acuzare, printre care coruptie, abuz de putere, mita si dezvaluirea de secrete de stat. Park a fost amendata si cu 18 miliarde de woni.

Procurorii cautau sa obtina o condamnare de 30 de ani de inchisoare pentru Park si ca aceasta sa plateasca o amenda de 118,5 miliarde de woni (112 milioane de dolari).





Mai devreme in cursul zilei de vineri, tribunalul decisese ca Park Geun-hye se face vinovata de luare de mita, abuz de putere si coercitie, intr-un scandal care a scos la iveala o intreaga retea de coruptie intre liderii politici si conglomeratele de afaceri din aceasta tara.

Tribunalul a decis ca Park, in varsta de 66 de ani, a complotat cu vechea sa prietena, Choi Soon-sil, pentru a primi zeci de miliarde de woni din partea unor companii importante precum Samsung si Lotte, pentru a ajuta familia lui Choi si a finanta fundatii nonprofit detinute de aceasta.

Sursa: Wall-street.ro