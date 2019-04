Fostul consilier al lui Băsescu critică discuțiile ACUM-PSRM: pro-europenii vând țara rușilor...

Un coleg de facultate mi-a spus zilele trecute că sunt exmatriculată. Am rămas fără grai și doar după câteva secunde mi s-a deschis gura. „Cum?!”, zic, fără să-mi vină să cred cele auzite. Și el a continuat: „Tu ești o studentă bună, dar nu știu cum s-a...

Noi, romanii, tinem post inaintea sarbatorilor mari. Acum, odata cu inceperea Postului Pastelui, care este cel mai lung si mai aspru dintre toate, apare si intrebarea ce efecte are postul asupra sanatatii. Dar, mai mult, cat de util ar fi sa tii post in restul anului si cum te poate ajuta asta sa...

Cum creierul percepe timpul depinde de aşteptări. Creierul poate reprezenta probabilitatea că ceva (anume) va avea loc. Fiecare gând are mai multe „orizonturi”. Spre exemplu, orizonturile se află la sfârşitul fiecărei silabe, la sfârşitul fiecărui...

Game of Thrones este serialul superlativelor: cel mai scump, cel mai vizionat, cel mai piratat, cel mai premiat. Începând din această dimineață, ultimul sezon este disponibil și pentru publicul din România. Pe platforma HBO GO a fost publicat online primul episod din sezonul...

Încă sub ministeriul lui Miliutin s-au luat nişte dispoziţiuni privitoare la poporaţiunile semi-civile, semi-militare ale imperiului, adică la aşa-numiţii cazaci.

Până la urmă, marea dezbatere pe care anticipatele tot mai probabile o ridică este cea a realismului din judecățile partidelor politice, cu precădere a celor inflexibile, respectiv capacitatea de negociere și compromis. Altfel suntem ca în snoava cu Lupul, Capra și Varza: nu prea poți să treci de pe un mal pe celălalt cele trei nici în drumuri repetate decât cu o soluție unică, impusă. Dar pentru asta e nevoie de reconsiderarea pozițiilor și nuanțelor necesare pentru a evita “blocajul tip Brexit” ca-n Parlamentul britanic: unii vor să rămână în UE, alții vor să iasă, dar să fie în piața unică, ultimii vor să iasă dar cu toată libertatea comerțului, chiar și cea de a avea acorduri mai proaste decât în cadrul blocului comunitar.

În noua campanie, această abordare poate fi sancționată prin terți cu narațiunea “din ură față de Plahotniuc, pro-europenii vând țara rușilor”, și o întreagă dezbatere privind Răul cel mai Mare. Tipul acesta de narațiune nu va fi lansat de către PDM - care nu are interes să distrugă pro-europenii, ci să-și creeze formațiunea care să li se asocieze, nevoit, în viitoarea guvernare. În plus, ca urmare a acestei mișcări și a afirmațiilor de campanie și post-electorale, românii, pro-românii și unioniștii ar putea să candideze de această dată într-un bloc, cu șanse de a intra în Parlament și de a capacita voturi la dreapta ACUM, dacă își găsesc un lider relevant și o echipă interesantă în conducerea blocului.

Din contra, perioada post- electorală a fost un motiv pentru afirmații periculoase care au împins blocul pro-european într-o postură de conflict cu România vecină prin atacuri și calificări explicite ale Bucureștiului drept sprijinitor al Oligarhului și prin afirmații privind acceptabilitatea PSRM, a partidului pro-rus, ca variantă de asociere măcar secvențială. Or când principalul tău partener economic și comercial și investitor la nivel comunitar în Republica Moldova are o opțiune, este măcar politicos să o asculți, să nu-ți înjuri partenerul și statul vecin (a cărui cetățenie o și deții) și chiar să ții cont de această opțiune.

Astfel, PDM și PSRM nu au mai format binomul anunțat de ACUM, Dodon nu e la mâna lui Plahotniuc ci se afirmă zi de zi tot mai mult în lesa Moscovei, în timp ce Oligarhul nu a cumpărat la bucată și nici nu a șantajat deputați pentru a-și completa o majoritate de strânsură pentru a conduce statul. Mai mult, pe masa au fost puse mai degrabă teme sociale și instituționale ca bază de negociere, nicidecum politice sau strategice, la fel și de către PSRM – dar cu niște poziții în stat clare pe care le vizează partidul pro-rus, în timp ce numai ACUM merge în continuare pe platforma sa anti-oligarhică, ignorând capcana întinsă atât de PDM - prin respingerea tuturor scenariilor vehiculate în campanie de către ACUM, dar fără să atace formațiunile pro-europene ca să blocheze o perspectivă de negociere, dar și de PSRM - care riscă să compromită orice gest de asociere sau negociere de funcții, sperând chiar să obțină votarea președintelui Parlamentului în persoana Zenaidei Greceanîi(o pavăză pentru Igor Dodon că nu se va mai trece peste refuzul său de a-și îndeplini atribuțiile) pentru ca apoi pretinsul guvern minoritar lăsat ACUM să nu mai întrunească niciodată majoritatea. Mai mult, formațiunea pro-europeană compromițându-se direct în noua campanie electorală anticipată, ce pare să vină în toamna acestui an, laolaltă cu alegerile locale.

