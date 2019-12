Fostul șef SRI Mureș, numit consilier al Cancelariei premierului Orban

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Începutul de an este abundent în deja celebrele și numeroasele confuzii între rit și stil (vechi). Parcurgând întâmplător site-urile românești, aflăm despre pregătirile hotelierilor pentru Crăciunul pe rit vechi, documentarea fotografică a...

Un paramedic a fost acuzat că și-a ucis soția cu o substanță activă care se găsește în picăturile de ochi, relatează The Independent. Autoritățile din Carolina de Nord l-au arestat pe Joshua Lee Hunsucker, în vârstă de 35 de ani, care se confruntă cu acuzația...

Un taximetrist în vârstă de 61 de ani a fost înjunghiat de un client, în Ploiești, județul Prahova, pentru un telefon mobil. Poliția îl caută pe agresor și anunță că are un cerc de suspecți, relatează Mediafax.

Cred că te-ai săturat deja să ţi se spună că nu ar fi bine să mănânci aia şi cealaltă, cu atât mai mult cu cât de Sărbători vei avea sub nas toate bunătăţile tradiţionale. Şi cum nu există Sărbători de iarnă fără cozonaci, sarmale şi afumături trebuie...

Conform sursei menționate, Valentin Bretfelean are 54 de ani și pentru o perioadă de 18 ani a fost ofițer al Serviciului Român de Informații, deținând funcția de șef al SRI Maramureș și al SRI Mureș.

Valentin Bretfelean, fost șef al SRI Mureș, a fost numit, printr-o decizie a lui Ludovic Orban publicată în Monitorul Oficial, în funcția de consilier al Cancelariei premierului. „În temeiul art 22 alin. (5), art. 29 și al art. 31 lit. c) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Valentin-Constantin Bretfelean se numește în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului”, conform hotărârii publicate în Monitorul Oficial pe 23 decembrie 2019.

