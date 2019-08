Fostul ministru al Apărării Vitalie Marinuță va candida la Primăria Chișinău (Anticorupție.md)

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Schimbarea puterii la Chișinău a reanimat speranța moldovenilor că situația economică a țării se va îmbunătăți. Deocamdată, schimbările se lasă așteptate în condițiile în care sunt făcute cu jumătăți de măsură. Or, cei mai mulți moldoveni sun dezamăgiți...

Un bărbat din raionul Ungheni a fost reţinut de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie, fiind bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins şi primit de la un cetăţean 14 600 de lei şi de la altul 800 de euro, sub pretextul că i-ar putea ajuta să obțină mai uşor permisele...

Liderul PPDA Alexandr Slusari, a ținut astăzi un briefing de presă, în cadrul căruia a comentat și vizita Ministrului Apărării Federației Ruse la Chișinău. Acesta a spus că în viziunea lui, este o greșeală și nu aduce nici un plus valoare.

Fostul administrator al Companiei „Pro-Imobil”, Vladislav Musteață, care activează și astăzi în cadrul firmei pe care a fondat-o și a condus-o oficial până în 2017, are calitatea de bănuit într-un nou dosar penal de evaziune fiscală.

Așa cum s-a anunțat în cadrul Consiliului Național Politic, odată cu expirarea de jure, conform statutului, a mandatului de președinte al PPEM pe 26 iulie, am decis să mă retrag și de facto din conducerea partidului pe care am avut onoarea să îl conduc.

Vitalie Marinuța s-a născut la data de 16 iunie 1970 în satul Holercani din raionul Dubăsari. Are studii militare făcute în Republica Moldova, SUA și Federația Rusă și un stagiu în armata SUA. A absolvit școala militară a trupelor aeropurtate din orașul Riazani, Federația Rusă în 1992. În perioada iulie 1992 - ianuarie 1999, este ofițer al Batalionului cu Destinație Specială a Ministerului Apărării din Republica Moldova (comandant de pluton, comandant de companie, șef stat major, locțiitor comandant batalion).

„Avem toată încrederea în capacitățile administrative și manageriale ale candidatului desemnat, considerând că anume dumnealui este persoana de care are nevoie capitala noastră în această perioadă de dezvoltare”, a declarat Anatolie Prohnițchi, liderul Partidului Verde Ecologist.

