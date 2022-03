Fostul ministru de Interne al Italiei, umilit de un primar polonez. A primit tricoul cu Putin pe care l-a purtat în trecut: „Uite ce a făcut prietenul tău”

Fostul ministru de Interne al Italiei, politicianul de extremă dreapta Matteo Salvini, a fost confruntat de un primar polonez la granița dintre Ucraina și Polonia, unde Salvini a mers în calitate de senator spunând că vrea să ajute refugiații. Primarul i-a adus un tricou cu chipul lui Putin, pe care Salvini l-a purtat în trecut. În 2019, Salvini spunea despre Putin că este unul dintre „cei mai buni oameni de stat de pe pământ”, scrie Digi24.ro.

Videoclipul întâlnirii a devenit viral pe rețelele sociale din Italia, oponenții politici ai lui Salvini fiind încântați de disconfortul lui Salvini, în timp ce primarul orașului Przemysl, Wojciech Bakun, ținea în mână un tricou imprimat cu chipul liderului rus.

Vorbind în poloneză și stând alături de Salvini, Bakun a spus că vrea să meargă cu el la graniță și într-o tabără de refugiați pentru a-i arăta drama poporului ucrainean.

„Uite ce a făcut prietenul său Putin”, a spus acesta.

🇵🇱🇮🇹 "See what your friend Putin has done".

A Polish mayor mocks Italy's former hardline interior minister Matteo Salvini for his previous support of Russian President Vladimir Putin. #UkraineRussia pic.twitter.com/BTCg3kfr0I