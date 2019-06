Fostul președinte armean – trimis a treia oară în arestul poliției

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Astăzi am avut o convorbire telefonică cu Președintele României, Klaus Iohannis, scrie prim-ministra Maia Sandu pe Facebook,

Despre mentă, numai de bine! Este o plantă ierboasă aromatică folosită de mii de ani, nu doar pentru gustul sau mirosul pe care-l are, ci şi pentru beneficiile pentru sănătate. O regăsim tot mai des în jurul nostru, de la produse de îngrijire, până la alimente,...

Nikol PasinIan, care în 2008 era membru al sediului de campanie al lui Ter-Petrosian, a fost, de asemenea, persecutat. După revolta din 1-2 martie, el a fost dat in urmarire generala, s-a predat autorităților în 2009, iar în ianuarie 2010 a fost condamnat la șapte ani de inchisoare. A fost eliberat în mai 2011.

Dosarul lui Robert Kociarian este legat de evenimentele din 1-2 martie 2008, după alegerile prezidențiale din Armenia din 19 februarie. Conform rezultatelor oficiale, a fost declarat câștigător Serzh Sargsyan. Susținătorii primului presedinte armean, Levon Ter-Petrosian, care a candidat din nou pentru functia suprema in stat, a refuzat să se recunoasca invins.

La 29 aprilie, Procuratura Generală a Republicii a aprobat rechizitoriul în dosarul lui Kociarian și l-a trimis în instanță. Dar, pe 18 mai, instanța l-a eliberat sub garanția personală a sefului nerecunoscutei Republicii Nagorno-Karabah, Arkadi Gukasian, iar actiunea penala împotriva sa suspendata și trimisa spre examinarea Curții Constituționale.

