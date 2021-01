Fostul președinte din Coreea de Sud a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru corupție

Prietenia care a dus la punerea sub acuzare În 2018, Park a fost găsită vinovată de 16 din cele 18 acuzații care i se aduceau, majoritatea legate de mită și constrângere.

Park Geun-hye a fost condamnată pentru abuz de putere și constrângere, după ce a fost pusă sub acuzare în 2017. Curtea supremă a menținut și amenda de 17 milioane de dolari stabilită de instanța inferioară.

