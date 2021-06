Fostul purtător de cuvânt al USR Ilfov o desființează pe Clotilde Armand: O impostoare cu o voracitate excesiva de parvenire politica și o armată de lingăi fără creier

"Această mișcare a organizatorilor nu este cea mai inspirată, are, evident, iz politic și discreditează tot ce ar trebui să reprezinte un astfel de premiu, care poartă răsunătoarea...

Analistul politic din România, Dan Dungaciu susține că AUR are șanse mari să ajungă în viitorul Parlament de la Chișinău și că de acest partid va depinde câtă Rusie va...

Am observat unele păreri cu pretenții - că Rusia folosește radicalii naționaliști ca să alimenteze discursul partidelor pro-ruse în Republica Moldova, Ucraina și Georgia. Alt...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Stiinta vindecatoare a dacilor se bucura de atata faima in antichitate, incat remediile folosite de ei erau recomandate de marii medici ai timpului, in scrierile lor. Salvate ca prin minune de...

Sfantul Iustin Martirul si Filosoful este cinstit pe 1 iunie. Sfantul Iustin s-a nascut in jurul anului 100 si a trait in vremea imparatilor romani Antonin cel Pios (138-161) si Marcus...

Sfantul Dorotei a trait in timpul domniei imparatului Liciniu. Sfantul Dorotei a fost episcopul Bisericii din cetatea Tir pana in vremea imparatului Iulian Apostatul, cand, din cauza refuzului de a...

Istoricul A.M. Stoenescu: Traseul de dreapta al României a fost frânt prin uciderea lui Barbu Catargiu.

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

6) În interiorul USR-PLUS, Clotilde Armand nu este agreata de nimeni, inclusiv de gruparea Ghinea Barna, care ar fi scăpat de ea încă din 2018, daca ar fi putut. Având în vedere distrugerea permanenta pe care o aduce asupra partidului, cred ca regreta acum. Permanent, Clotilde trebuie apărată de partid, pentru ca permanent are un conflict undeva, și permanent se pozitioneaza ca victima, dar și erou salvator neînțeles. E permanent confuza cu privire la ceea ce vrea și nimeni nu nu capabil sa o ajute sa vadă realitatea. Lingăii din jurul ei ii vând aceasta narațiune cu lupta cu Mafia, pentru ca adora sa fie Ioana d'Arc și, în fond, s-au construit atâtea cariere pe anti-corupție de către oameni care sunt fundamental viciati moral.

5) Clotilde Armand s a remarcat permanent printr-o voracitate excesiva de parvenire politica, cu orice preț. De aceea a candidat peste tot, desi e înfiorător de ignoranta în cultura politică, cultura generala și înțelegerea unor situații politice în care singura se pune. Candidatura ei la europarlamentare a fost un fiasco total din punctul de vedere al plus valorii aduse cursei, dar un bun exercițiu pentru ea de a și creste notorietatea și capacitatea de a seduce electoratul, principalul ei talent fiind seducerea prin vorbe.

4) Ca asa zis lider de filiala a determinat toti oamenii capabili sa o părăsească, intrucat armata de lingăi de care este înconjurată nu are nici principiile pe care le clamează, nici creier suficient sa priceapă ce le ar profita ca demers. De aceea, și acum, foști susținători înfocați ai ei s-au alăturat echipei lui Dragoș Pâslaru. Cat timp a condus filiala, Clotilde nu a crescut niciun alt lider alternativ. Doar ea.

3) În rolul de lider al filialei USR Sector 1 a recurs tot timpul la mijloace lipsite de scrupule pentru a-și menține puterea cu orice preț, una dintre tactici fiind scandalul și deraierea atenției de la problemele reale prin găsirea unui țap ispășitor. Acum are doi: Romprest și consilierii PNL.

”1) Clotilde Armand nu a dovedit, niciunuia dintre membrii USR, ca are vreo competenta reala în management. De facto, Clotilde Armand a lucrat intr o companie franceza de stat, unde a obținut un contract bănos prin intermediul ministrului de atunci al fondurilor europene, Cristi Ghinea, ceea ce a obligat-o ulterior sa fie "promovata" în managementul francez, ca să nu fie acuzată de trafic de influenta aici.

Chiar dacă nu am rezolvat încă problemele prezentului, pandemia de coronavirus ne ține încă în casă și continuă să facă victime, trebuie să ne gândim totuși și...

Plantele sunt stâlpul ecosistemului pământului. Acestea asigură oxigen și hrană, care sunt necesare pentru supraviețuirea noastră pe pământ. Plantele pot apărea sub...

Girafa este cel mai înalt animal, dar oamenii de ştiinţă nu reuşesc să-şi explice cum au ajuns să aibă gâtul lung. Un renumit zoolog francez, Jean Baptiste de Lamarck, are o...

