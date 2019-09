Fostul viceministru al Justiției: „Parlamentul și Guvernul trișează”

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două. Însă minciunile moldoveniste continuă să se răspândească în paralel cu raţionamentele perverse....

Doamnă premier Maia Sandu, Am aflat cu stupoare ca președintele pro-rus Igor Dodon a anunțat în presa germană că are deja pregătit un proiect de „statut special” pentru regiunea transnistreană. Cu siguranță ați văzut și dumneavoastră știrea aceasta și interviul...

Maia Sandu va pleca intr-o vizita oficiala la Moscova la invitatia premierului rus, Dmitri Medvedev. Aceasta a confirmat aceasta decizie in cadrul unui interviu pentru presa din Rusia.

Lucruri cu adevărat miraculoase se întâmplă la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Am scris ieri despre intrigile care bântuie în sânul puterii referitor la această instituție, iar între timp cei de la MAEIE ne servesc noi subiecte...

„După ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională nu cred că mai sunt șanse să fim guvernați corect. Pentru că nu poți să declanșezi o procedură, apoi, fără să o anulezi, să anunți altceva. Este regretabil că reacția partenerilor de dezvoltare aproape că nu a existat. Eu cred că la CC s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, pentru că a fost tolerat. Pentru că dacă UE făcea o declarație dură și spunea: Nu faceți asta, pentru că riscați să afectați relațiile cu UE, sunt sigur că nu se mergea pe acest scenariu. Eu le-am spus actualilor guvernanți: Nu există cale de întoarcere dacă începeți să încălcați principiile sacre sub lozinca salvării țării de cei răi!”.

„S-au întâmplat cazuri anecdotice: De exemplu, Legea salarizării - ni s-a cerut într-o zi să dăm avizul și ne-am pomenit cu funcții care nu aveau acoperire legală, pentru că noi nu am avut timp măcar să verificăm tehnic, nu să facem și o analiză fundamentală a principiilor care sunt puse acolo. Eu cu o asemenea modalitate de a guverna nu sunt de acord și am decis să mă retrag”, a declarat Eșanu.

