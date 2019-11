Foști democrați nu există? Cebotari: Nu sunt convins că Stoianoglo este cel pe care și l-ar dori Dodon

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Ultimele luni din 2019 vor fi o perioadă a schimbării pentru 3 semne zodiacale, fie sub impactul unor evenimente inevitabile, fie datorită propriilor intenții și acțiuni. Firul mistic al sorții va crea premizele marilor răsturnări de destin, iar deciziile pe care aceste zodii le iau vor...

Poliția italiană a anunțat joi că a arestat 19 militanți ai extremei drepte din mai multe regiuni ale Italiei care doreau să întemeieze un nou partid nazist, relatează site-ul cotidianului The Guardian, citat de Mediafax.

Cea mai înaltă instanţă din Germania i-a acordat unui bărbat condamnat pentru omor în urmă cu 37 de ani dreptul de „a fi uitat” şi de a fi scos din rezultatele căutărilor online, informează Mediafax, care citează The Guardian. Bărbatul a primit o condamnare...

„Cât privește profesionalismul domnului Stoianoglo, nu am motive să-l critic. Din memoria mea pe când lucram în cadrul Ambasadei americane și dumnealui era deputat democrat mi-aduc aminte doar de bine despre el”, a concretizat deputatul. Totodată, Mihai Popșoi spune că nu își poate pune mari speranțe în faptul că Alexandr Stoianoglo, dacă va fi desemnat șeful Procuraturii Generale, va intenta dosare pe finanțarea externă a Partidului Socialiștilor, pe interese obscure de afaceri ale membrilor PSRM. „Acest lucru e o bilă neagră din start pentru domnul Stoianoglo”, a continuat deputatul.

Vladimir Cebotari susține că Alexandr Stoianoglo are reputația unei persoane care se evidențiază prin opinie separată și care luptă pentru punctul său de vedere. „Lumea mai zice că el nu este persoana care ar putea fi „îndoită”, așa cum spunem noi popular, de către politicieni. Să sperăm. Mi-aș dori acest lucru”, a menționat Vladimir Cebotari, potrivit IPN, la emisiunea „Politica Nataliei Morari” de la postul TV8.

Deputatul democrat Vladimir Cebotari declară că are impresii bune despre candidatul înaintat președintelui Igor Dodon de către Consiliul Superior al Procurorilor la șefia Procuraturii Generale, Alexandr Stoianoglo. Potrivit lui, pretendentul selectat de CSP se bucură de respect în rândul procurorilor, dar că nu este convins că acesta ar fi candidatul pe care și l-ar dori președintele Igor Dodon în funcție. Din acest punct de vedere, Vladimir Cebotari este sceptic în privința desemnării. Totodată, vicepreședintele Parlamentului, deputatul PAS Mihai Popșoi, este de părere că decizia CSP nu a fost o surpriză.

