Foști luptători din Donbas, alături de Vestele Galbene

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

Astăzi voi scrie despre socialism si cererile socialismului, deoarece ne vom lovi de ele în anii ce vor urma şi e bine să ştim de acum ce urmări vor avea asupra societăţii. Deşi aceste ideile sunt larg răspândite în mediul online* şi offline, am hotărât...

Reprezentanții ÎMGFL strâng din umeri și afirmă că nu pot interveni În dimineața zilei de marți, am surprins-o pe Valentina Mihailenco, o pensionară care locuiește într-un apartament modest din sectorul Buiucani al Capitalei, curățind igrasia care, de aproape...

După respingerea în Parlamentul britanic a acordului pentru Brexit negociat de premierul Theresa May cu UE, avertismentele privind impactul dramatic pe care o ieşire haotică a Marii Britanii din bloc l-ar avea asupra celei mai mari economii europene, cea germană, încep să...

The Guardian reamintește că, potrivit acordului, cunoscut sub numele de acordul de la Prespa și încheiat cu Skopje în iunie anul trecut, republica ex-iugoslavă va fi redenumită Macedonia de Nord.

Principalul partid de opoziție conservator, Noua Democrație, care are un sprijin mai puternic în sondajele de opinie decât partidul de stânga Syriza, al lui Tsipras, a condamnat înțelegerea ca fiind "dăunătoare pentru țară" și a cerut alegeri, astfel încât grecii să poată decide asupra acestei probleme.

The New York Times transmite că preoți și politicieni de dreapta s-au aflat printre protestatarii din centrul Atenei duminică, într-o mare de steaguri și bannere grecești, scandând că "Macedonia este greacă". Membrii comunității monahale de la Muntele Athos s-au adresat mulțimii, flancați de oameni în costume tradiționale grecești, declarând că înțelegerea "distorsionează istoria". Călugării au cerut un referendum.

Chestionat de HuffPost, Victor Lenta a dat asigurări că implicarea sa în serviciul de comandă a vestelor galbene este strict individuală și nu are legătură cu calitatea sa de membru al "Unității Continentale".

