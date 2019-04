FOTO | O nouă grădiniță renovată pe banii României. Ambasadorul Daniel Ioniță: Suportul financiar este oferit pentru toți cetățenii

Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Cristina Balan a întreprins o vizită în Carolina de Nord, stat cu care Moldova are un parteneriat privilegiat.

„Este prima noastră inaugurare anul acesta și în primul semestru România exercită președinția în exercițiu a Consiliului Uniunii Europene, inclusiv prin acest gest dorim să transmitem mesajul nostru european, mesajul nostru de susținere a parcursului european al R. Moldova(...) Proiectele noastre nu sunt destinate unei anumite categorii de cetățeni, am dovedit că acesta e standardul nostru și în continuare vom ține cont ca astfel de grădinițe să fie inaugurate pe tot teritoriul R. Moldova indiferent de limba pe care o vorbesc, de cetățenia cu care se identifică, pentru că principalii beneficiari sunt copiii”, a afirmat ambasadorul României la Chișinău Daniel Ioniță.

Prezent la inaugurare, ambasadorul României la Chișinău Daniel Ioniță, a subliniat că grădinița din satul Geamăna este prima instituție preșcolară inaugurată în acest an. El a că spus că suportul financiar este oferit pentru toți cetățenii și a reiterat sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova.

„Timp de doi ani am dus copilul la grădinița din Anenii Noi. Acum îl transferăm aici, la Geamăna și ne va fi mai ușor, inclusiv financiar”, a adăugat un părinte.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)