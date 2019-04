FOTO | O nouă grădiniță renovată pe banii României. Ambasadorul Daniel Ioniță: Suportul financiar este oferit pentru toți cetățenii

Cu un conținut important de antioxidanți, afinele sunt fructe ce nu ar trebui să lipsească din alimentația zilnică, indiferent că sunt consumate proaspete, congelate, sau sub formă de ceai.

Peste 600 de milioane de euro vor fi investiți în acest an în plajele de pe litoral distruse în sezonul rece și ca urmare a schimbărilor climatice. Comisia Europeană a aprobat finanţări de aproape două miliarde de euro pentru mai multe proiecte de infrastructură, printre...

Ford a anunțat oficial că al doilea model pe care îl va produce în uzina auto din Craiova se numește Ford Puma și este un SUV care va fi poziționat între Ford EcoSport și Ford Kuga. Modelul Ford Puma va intra în producție în a doua parte a acestui an și va fi...

Prima doamnă din Republica Moldova, Galina Dodon, are salariu dublu faţă de soţul său, preşedintele Igor Dodon, arată declaraţia de avere depusă de şeful statului la Autoritatea Naţională de Integritate (ANI).

Primăria Orhei continuă “Operațiunea Curtea” cu lucrări de modernizare la o nouă adresă - 31 August nr. 7, 9, 11. Curtea de bloc are o lungime de 300 de metri și o suprafață a carosabilului de 765 de metri pătrați.

În acest an, în cadrul proiectului Drumuri Bune 2 vor fi reparaţi 2.600 de kiolometri de drum. Subiectul a fost discutat în debutul de astăzi a şedinţei Guvernului. Potrivit premierului în exerciţiu Pavel Filip, bani pentru reabilitarea drumurilor sunt prevăzuţi...

„Este prima noastră inaugurare anul acesta și în primul semestru România exercită președinția în exercițiu a Consiliului Uniunii Europene, inclusiv prin acest gest dorim să transmitem mesajul nostru european, mesajul nostru de susținere a parcursului european al R. Moldova(...) Proiectele noastre nu sunt destinate unei anumite categorii de cetățeni, am dovedit că acesta e standardul nostru și în continuare vom ține cont ca astfel de grădinițe să fie inaugurate pe tot teritoriul R. Moldova indiferent de limba pe care o vorbesc, de cetățenia cu care se identifică, pentru că principalii beneficiari sunt copiii”, a afirmat ambasadorul României la Chișinău Daniel Ioniță.

Prezent la inaugurare, ambasadorul României la Chișinău Daniel Ioniță, a subliniat că grădinița din satul Geamăna este prima instituție preșcolară inaugurată în acest an. El a că spus că suportul financiar este oferit pentru toți cetățenii și a reiterat sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova.

„Timp de doi ani am dus copilul la grădinița din Anenii Noi. Acum îl transferăm aici, la Geamăna și ne va fi mai ușor, inclusiv financiar”, a adăugat un părinte.

