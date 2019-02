foto | Pavel Filip s-a întâlnit și a discutat cu Ana Pruteanu, pensionara „despre care am aflat de la știri că aș fi dat-o afară”

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

România are 103,7 tone de aur în rezerve, o arată un raport întocmit de BNR. Această cantitate are o valore de 3,843 miliarde de euro, conform prețului aurului pe piața internațională. Circa 10% din rezerve sunt în aur.

De asemenea, pensionara a fost telefonată de reprezentanții Direcției, propunându-i-se să semneze un contract de prelungire, însă femeia a spus că este indecisă și că are nevoie de timp ca să se gândească, luând în considerare că, anterior, a depus în repetate rânduri cererea de eliberare din funcție pe motiv de boală.

Totodată, speculațiile despre demisia femeii din cauza șefului Executivului au fost dezmințite și de către Carolina Cobileanschi, specialistul principal cu atribuții de șef în cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei a Consiliului Raional Strășeni, care a declarat că demiterea din funcție a doamnei Pruteanu nu are nicio tangență cu politica și că, de fapt, a fost doar o coincidență.

„Am cunoscut-o astăzi pe doamna Ana Pruteanu, despre care am aflat de la știri că aș fi dat-o afară. Un om muncitor, care lucrează cu dedicație ca asistent social. Puțini înțeleg cât de responsabilă și complicată este această meserie și profit de ocazie ca să le mulțumesc tuturor asistenților sociali pentru munca pe care o fac”, a scris pe pagina sa de Facebook Pavel Filip.

