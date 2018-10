FOTO /// Cum a început cariera lui Putin. 19 ani în urmă Groznîi a fost atacat cu rachete sol-sol ”Tochka U”

La 21 octombrie 1999, trupele ruse au atacat capitala Ceceniei, Groznîi, cu rachete sol-sol ”Tochka U”.



„Iată așa și-a început Putin cariera în urmă cu 19 ani, cu rachete tactice „Tochka U”, lansate asupra unei piețe, maternitati și moschei. În ”rai” el (Putin) este asteptat de multa vreme”, a scris Adam Osmaev, comandantulu unei unitati cecene care lupta de partea ucrainenilor in Donbas.

La postarea sa pe Facebook el a atasat fotografii de arhivă și un citat de la acea vreme din jurnalistul Radio „Libertatea“ Hasin Raduev: „Toate rachetele au explodat în partea centrală a orasului. In piața centrala, care funcționează în regim non-stop au fost ucise 61 de persoane. În moscheea din satul Kalinin, la rugaciunea de seara se aflau aproximativ 60 de persoane, 41 au murit. Una dintre rachete a explodat în curtea singurei maternitati din Groznîi, 13 femei și 15 copii nou-născuți au fost uciși. Alte sapte persoane au murit din cauza schihelor in timp ce se aflau in statia de transport public de langa materinate. Există mulți răniți langa Posta Centrala, unde cateva autobuze cu pasageri stationau în momentul exploziei”.