FOTO /// Imagini din satelit arată SUTE DE TANCURI ruseşti la GRANIȚA cu Ucraina

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

Bloggerul Ilia Varlamov a dezvăluit că reportajul canalului rusesc ”Pervîi” (minutul 8:32 in video) despre aniversarea ”Revolutiei Demnitatii” (cunoscuta si ca EuroMaidan) de la Kiev, a fost filmat la Minsk, în țara vecina, iar rolul unui ucrainean dezamagit...

Puţini sunt cei conştienţi de riscurile la care inima este supusă cu fiecare pas, atunci când viaţă pe care o duc nu poate fi considerată "sănătoasă". Un pahar de vin în plus? O zi în care nu ai făcut cele 30 de minute de mişcare? Niciun exces nu este uitat...

Armata rusă are sute de tancuri, între care T-64 şi T-62M, la o bază militară de lângă Kamensk-Şahtinski (regiunea Rostov), la numai 18 kilometri de o zonă aflată sub controlul rebelilor separatişti proruşi din estul Ucrainei, scrie defence-blog.com.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)