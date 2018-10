FOTO /// Prima Dacia Duster Pick-up de generație a două a fost construită în România și prezentată în Germania

Romturingia a prezentat la sfarsitul lunii trecute, in cadrul evenimentului IAA Commercial Vehicles 2018, o versiune Pick-up a noii Dacia Duster.



Organizata la sfarsitul lunii trecute, in perioada 20 - 27 septembrie, editia din acest an a evenimentului IAA Hannover Commercial Vehicle Show a venit cu o surpriza majora - si complet neasteptata - pentru persoanele prezente la fata locului.

Este vorba, mai precis, despre o versiune Pick-up a noii Dacia Duster, construita de compania Romturingia, dupa cum a scris de curand presa internationala.





Asa cum reiese si din imaginile surprinse in cadrul evenimentului anterior mentionat, exemplarul in cauza pastreaza caracteristicile estetice ale modelului original, insa in locul banchetei spate si al portbagajului a fost montata o bena.

In ceea ce priveste partea tehnica, aceasta Dacia Duster Pick-up de generatie a doua, cu cabina simpla, ar fi pusa aparent in miscare de un 1.5 dCi cu 110 CP.

Ultimele informatii despre noul proiect al companiei Romturingia - care nu se afla la prima astfel de experienta alaturi de celebrul crossover de la Mioveni, vorbesc despre prezenta la datorie inclusiv a unui sistem de tractiune integrala.