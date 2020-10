FOTO / Ciocniri violente între poliția cehă și manifestanți, în timpul protestelor antiepidemice

Mai multe mii de manifestanţi, printre care suporteri ai unor echipe de fotbal, s-au strâns la Praga pentru a cere demisia ministrului sănătăţii, Roman Prymula. Manifestaţia a luat o turnură violentă când poliţiştii au început să disperseze mulţimea, numărul participanţilor fiind mult mai mare decât cel autorizat pentru adunări publice. "Participanţii au atacat poliţia fără niciun motiv", a declarat presei şeful poliţiei pragheze, Tomas Lerch, în timp ce un alt responsabil al poliţiei a acuzat ultraşii. "Am recurs la tunuri cu apă, gaze lacrimogene şi petarde", a spus Lerch, precizând că în jur de 20 de poliţişti au fost răniţi.

Sănătate 19 Octombrie 2020, ora: 08:47

