FOTO / DOCUMENTE DIN ARHIVĂ - Cum eroul Lomakin de la Răscăieți a murit de trei ori (PAGINA DE ISTORIE cu Gheorghe Mărzencu)

(Sublinierile și marcajele din text ne aparțin, cu excepția sublinierii de sub ștampilele unităților.)

În textul cărții, această situație, cu 13 morți pe câmp deschis, dintr-o grenadă antitanc, este combătută de manualul sovietic privind acțiunea grenadelor de luptă și prin expertiza colonelului Armatei Naționale a R. Moldova. Etc.

(Sublinierile și marcajele din text ne aparțin, cu excepția sublinierii de sub ștampilele unităților.- n.a.) A doua pagină a demersului de decernare a titlului de erou al URSS lui Vasili Lomakin, cu semnăturile importante pe ea, de la comandantul regimentului, Artamoșin, până la comandantul Frontului 3 Ucrainean, general de armată Tolbuhin, care a primit gradul de mareșal, odată cu decernarea titlului de erou lui Lomakin și celorlalți 10 luptători de la Răscăieți.

Idem, Lomakin, ”mort cu grenada aruncată”, ar fi putut să participe doar într-o jumătate de segment al acestor ore, dacă lupta era să fie adevărată. Etc.

Este oribil că, în unul și același document, se redau două date ale morții protagonistului, una la 18 aprilie 1944 (rândul 9-10 de sus, în datele de anchetă) și a doua moarte a lui Lomakin este descrisă în textul care trece și pe pagina a doua și care cică s-ar fi produs la 17 aprilie, același an, în timpul unei sinucideri cu grenada antitanc.

Demersul pentru acordarea titlului de erou al URSS lui Lomakin Vasili, întocmit la 21 mai 1944 și care s-a soldat cu decernarea titlului, la 13 septembrie același an. (Sublinierile și marcajele din document ne aparțin - n.a.)

Placa sovietică mincinoasă afișată pe memorialul Lomakin din Răscăieți, o mostră de mesaj lipsit de respect, în fața oamenilor care ar fi trebuit s-o creadă.

Notă: Deoarece minciuna sovietică cu eroi și dușmani, lângă Răscăieți este prea mare și nu încape într-un articol de ziar, de curând am scris o carte, în care facem analiză detaliată fiecărei situații. Pentru dezrădăcinarea marii minciuni, am accesat toate documentele sovietice posibile ale unităților militare luptătoare pe platoul Cioburciu-Răscăieți, precum și un jurnal de luptă din grupul de armate ”Dumitrescu”, care a oprit înaintarea sovieticilor, la vechiul hotar al lui Ștefan cel Mare. Cartea urmează să apară pe rafturi, în următoarele săptămâni. Surprizele încă sunt pe rol…

Evident, am abordat din nou toate documentele de arhivă, ca să aflăm condițiile morții marelui erou. Arhivele spun cu claritate că, în acea zi, pe direcția Regimentului 105 nu s-a produs nici un atac inamic de infanterie. Trupele româno-germane s-au limitat la o serie de bombardări aviatice și de artilerie. Concluzia vine de la sine, Vasili Lomakin a murit pe capul de pod lângă Răscăieți, în urma exploziei unei bombe aviatice sau a unui obuz de artilerie. Iată deci și sfârșitul poveștii cu eroi și dușmani.

În listă, pe poziția a patra îl găsim pe Lomakin, în dreptul căruia se scrie negru pe alb: pușcașul Lomakin Vasili Ivanovici, a fost omorît, l a 19 aprilie 1944(!!!). Alături de 17 aprilie, când voinicul murea benevol cu grenada antitanc aruncată la picioare, și după ce mai murise o dată pe 18 aprilie, înscris în antetul demersul său de erou, iată că, aflăm și de a treia moarte a lui Vasili Lomakin: 19 aprilie, același an!

Dar nici asta încă nu este totul. Marea surpriză a secolului, bomba începutului de mileniu(!) lovește din alt document, care spune că Vasili Lomakin a mai murit o dată… Este vorba de ”Lista nominală nr. 1 cu privire la pierderile iremediabile ale Diviziei 34 IG, pentru perioada 10 – 22 aprilie 1944”, întocmită la 30 aprilie 1944 și înregistrată sub nr. 0307, purtând ștampila și semnăturile înalte ale diviziei în cauză.

Dar unde priveau ochii marelui mareșal Tolbuhin, care a confirmat prin proprie iscălitură jucăușa greșeală a locotenenților săi? Dar tătuca Stalin, care și-ia lăsat și el iscălitura undeva, tot pe acolo, cum de s-a încumetat să aprobe un asemenea document, unde dreptul lovește în stângul și viceversa...? În fine, doua date ale morții unei și aceleiași persoane, indicate pe o singură pagină de mare document, destinat să facă o întreagă istorie, numai oamenii cu sânge bolșevic ar putea explica.

Oricum niște întrebări se cer adresate, pe marginea întregii povești. Nu cumva mai mulți autori s-au înghesuit să scrie aceeași pagină a demersului, cu jumătățile, cu alineatele etc., fără să se citească măcar unii pe alții? Sau a fost numai un singur autor, care într-un loc a scris cu mâna dreapta, iar în alt loc cu stânga, într-un loc, a privit cu ochiul drept, iar în alt loc, cu cel stâng? Sau poate, storcând din deget marea faptă a eroului, au uitat măsura timpului și a lucrurilor?

Prin manevre inteligente, în condițiile rezistenței înverșunate a dușmanului, grupul a ocupat o colină pe malul drept al Nistrului și a reușit s-o mențină, în pofida avantajului numeric al inamicului. Concomitent, gardiștii au capturat următoarele trofee: 45 de carabine, 38 de pistoale-automat și 5 mitraliere. În condițiile unei asigurări foarte reduse cu muniții, timp de trei zeci de ore, toți luptătorii au susținut un tir neîntrerupt peste inamic, utilizând cu iscusință armele din dotare și cele capturate de la inamic.

Până a-l cita însă, informăm că documentul este scris pe două pagini. În debutul primei pagini sunt reproduse datele personale ale eroului, care nu ne-ar interesa cine știe ce, dacă în punctul 8 n-ar fi fost scris, negru pe alb: (V. Lomakin) omorât, la 18 aprilie 1944(!) . De asemenea, la punctul 11, autorii demersului au încercat să ducă în eroare organele de acordare a înaltelor distincții și au notat, precum că, până la acel moment, Lomakin NU deținea distincții de stat. Însă cineva de pe scara ierarhică a observat făcătura și a îndreptat cu scris de mână, prin câteva abrevieri: ”A fost decorat cu medalia ”Pentru Vitejie”, prin ordinul Regimentului 105 infanterie gardă, nr. 9/n, din 21.04.1944.”

Pușcașul Vasili Lomakin a fost unicul dintre cei 11 luptători, care a murit pe capul de pod nominalizat. Probabil din acest considerent, propaganda sovietică a decis să-l glorifice la cota cea mai înaltă. Colina, pe care a fost înălțat memorialul a primit numele lui. Pe parcursul anilor și până în prezent, în instituțiile publice din zona raionului Ștefan Vodă, prin școli și unități militare, ba chiar și în cadrul unor sectoare de poliție, Lomakin își are colțișorul său comemorativ, desigur. Toate acțiunile acestea derivă din minciuna bolșevicilor, introdusă în fișa de erou a lui Lomakin, și din inerția gândirii moldoveanului, despre care vorbeam la început. Dar, vom discerne în continuare, măcar o parte a situației, pe cât ne permite un articol de presă.

În baza celor indicate prin fișele de erou, înalții comandanți au aprobat marele minciuni din textele cu pricina, deși, inițial, au înlăturat demersurile, deoarece băteau la ochi prea evident. Doar la 13 septembrie, acel an, demersurile au fost aprobate și la Kremlin și introduse printre alte documente de același fel, care vizau rezultatele reușite în operația Iași-Chișinău. Astfel s-a ajuns ca 11 luptători care s-au evidențiat într-o luptă, la 16 aprilie 1944, pe capul de pod Cioburciu-Răscăieți, și pentru care își adjudecaseră deja ordine și medalii, să mai primească și înaltul titlu de Erou al URSS, țară astăzi inexistentă.

La 21 mai, adică peste o lună, după ce 11 infanteriști din Regimentul 105 își primiseră ordinele și medaliile, și deja după ce capul de pod fusese lichidat de către trupele româno-germane, iar militarii sovietici nimiciți sau aruncați în Nistru, un grup de comandanți decid să le acorde titlul de Erou al URSS, tuturor celor 11 combatanți. Motivul a fost simplu, și anume că, orice erou dintr-o unitate militară aduce valoare și comandantului. Deci, cu cât mai mulți eroi în subordine, cu atât mai valoros pare și comandantul, fapt ce joacă un rol râvnit de toată lumea în epoleți. Însă, deoarece fapta care ar conforma înaltul titlu de erou n-a existat, scribii sovietici s-au văzut nevoiți s-o inventeze. Au ticluit fiecărui luptător câte o fișă demers pentru titlul de erou, luând la bază evenimentul din 16 aprilie, în care 11 infanteriști s-au evidențiat pe câmpul de luptă, au exagerat acțiunile lor în timp și spațiu, au mai adăugat ceva, au umflat statisticile de luptă, au mai inventat o anumită luptă continuă decu 17 contraatacuri dușmane etc. și au lansat povestea pentru mulți ani înainte.

Găsim însă în ele că, această unitate militară a trecut Nistrul abia în dimineața zilei de 14 aprilie, în moment ce malul drept era deja plin de trupe sovietice. Arhivele mai spun că, în zilele de 16 - 18 aprilie, pe direcția regimentului nominalizat, s-au produs doar patru atacuri româno-germane, în total, respinse cu forța întregii unități, dar nu a unui grup minuscul de 11 luptători. Pentru conformitate, am accesat și arhivele germane, în special jurnalul de luptă al Armatei 5 a Wehrmachtului, din acele zile, care nici ele nu indică la vreun punct de încordare, ce ar semăna cu acțiunile celor 11 „eroi”, descrise în povestea de pe memorial.

Pentru prestanță merituoasă în lupta nominalizată, cei mai buni 11 infanteriști din pluton, inclusiv comandantul, au fost decorați cu ordine și medalii, în trei etape, și anume. Chiar în ziua luptei, patru ostași au primit ordinul Gloria gradul 3. La 21 aprilie, altor șase luptători le-au fost atribuite câte o medalie „Pentru Vitejie”. Iar la 22 aprilie, a fost decorat și locotenentul, cu ordinul Steaua Roșie. Alte lupte relevante, în care cei 11 ostași să se evidențieze, în zilele cu pricina, n-au mai existat. Prestanța combatanților, din 16 aprilie, a fost totuși una obișnuită. Lupta lor lăudabilă n-a schimbat situația pe platou, linia frontului rămânând aceeași. Această informație poate fi accesată de oricine, în Arhiva Centrală a Ministerului Apărării din Rusia, desecretizată în anii recenți. În aceeași arhivă, pot fi găsite toate documentele de interes ale unităților militare sovietice, care vizează subiectul capului de pod de la Cioburciu-Răscăieți. Le-am accesat și noi și am stabilit că, nici un jurnal de luptă sau măcar vreo simplă relatare de la locul bătăliilor nu spun nimic despre vreo „luptă eroică”, care chipurile ar fi susținut-o un grup de 11 ostași din Regimentul 105.

