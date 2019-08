FOTO / Dodon și Vlah nu dau DOI BANI pe Maia Sandu și au SFIDAT DESCHIS ziua de DOLIU decretată pe 23 august și NU au arborat drapelul în BERNĂ

„Șefii” din UTAG au ignorat faptul că Guvernul Maiei Sandu a declarat ziua de 23 august zi de doliu național, Ziua comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare. Bașcanul Vlah, care este și membru al Guvernului, nu s-a conformat deciziei de a arbora drapelul de stat în bernă, dar a organizat o „ceremonie solemnă de depunere a florilor la Complexul memorial, cu ocazia aniversării a 75-a de la eliberarea orașului de sub ocupația fascistă”, la care a participat și președintele Igor Dodon.



Din pozele publicate pe Facebook de președintele Igor Dodon menite să arate că el nu dă doi bani pe Maia Sandu și deciziile Guvernului se vede că drapelul nu a fost arborat în bernă.

„Astăzi am mers la Comrat unde, împreună cu bașcanul Autonomiei Găgăuze, Irina Vlah, și deputați în Parlamentul R. Moldova, am participat la ceremonia solemnă de depunere a florilor la Complexul memorial cu ocazia aniversării a 75-a de la eliberarea orașului de sub ocupația fascistă, marcată în ziua de 23 august. I-am felicitat pe locuitorii orașului Comrat și ai întregii autonomii cu ocazia acestei date importante și am subliniat în mod deosebit că evenimentele din august 1944 sunt percepute de marea majoritate a populației R. Moldova anume ca o sărbătoare a eliberării și a victoriei, în pofida diferitelor interpretări politice”, a scris Igor Dodon pe Facebook, chiar în momentul când premierul Maia Sandu își rostea discursul la evenimentul legat de Ziua comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare de la Chișinău.



Dodon s-a referit și la cei care contestă faptul că R. Moldova ar fi fost „eliberată” de sovietici.



Partenerul de alianță și colega de Guvern a Maiei Sandu

Drapelul de stat al Republicii Moldova a fost arborat în bernă, astăzi, în contextul Zilei europene de comemorare a victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare, marcate la 23 august

Premierul Maia Sandu a declarat că interesele politice nu trebuie să stea la baza analizei adevărului istoric și a condamnat regimurile totalitare care au făcut victime inclusiv în rândul populației din Moldova, mii de persoane fiind ucise, deportate, persecutate, condamnate la muncă silnică sau stigmatizate. Să ne prefacem că aceste atrocități nu au existat înseamnă nu doar să ignorăm istoria, dar și să riscăm ca acele lucruri urâte să recidiveze, a atenționat Maia Sandu:

"Interesele politice nu trebuie să stea la baza analizei adevărului istoric, iar adevărul istoric este că toate regimurile totalitare trebuie tratate la fel, drept regimuri antiumane și criminale. Regimurile totalitare au frânt destine, au distrus milioane de vieți și au periclitat dezvoltarea unor întregi societăți prun suprimarea individului și libertăților omului, folosind oamenii doar pentru scopurile meschine ale unor conducători fanatici, plini de cruzime", a spus Maia Sandu.



Guvernul a declarat data de 23 august – Ziua comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare, precum nazismul, stalinismul, regimurile fasciste și comuniste.

Amintim că astăzi se împlinesc 80 de ani de la semnarea acordului între Germania nazistă și Uniunea Sovietică prin care cele două puteri și-au împărțit sferele de influență în Europa, cunoscut și ca Pactul Ribbentrop-Molotov.