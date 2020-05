FOTO / În Londra, sute de persoane au ieșit la pizza și bere într-un parc. Poliția încearcă să îi convingă să plece

Poliția din Londra se străduiește în ultimele zile să îi oprească pe oameni din a încălca restricțiile de carantină și circulație, în condițiile în care vremea frumoasă i-a tentat pe oameni să iasă în parcuri și pe stradă, relatează CNN.

Poliția dintr-unul din districtele londoneze a avertizat populația, pe Twitter, cu o fotografie în care sute de oameni pot fi văzuți stând pe iarbă, consumând alcool și mâncând pizza cu textul „Astăzi, din păcate, pierdem lupta”.

Fotografiile din Parcul Greenwich din sudul capitalei britanice arătau și polițiștii care patrulau pe alei și lei cereau oamenilor care stăteau la picnic în soare să părăsească zona.

#OpPIMA and sadly we’re fighting a losing battle in the parks today. Literally hundreds of people sitting having pizza, beers, wines. As always a big thank you to those that are observing the guidelines #StayHomeSaveLives #ProtectOurNHS #lockdownuk pic.twitter.com/U2eFTKTDGJ