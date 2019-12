FOTO// Mezeluri și scrubie de proveniență dubioasă și păstrate în condiții insalubre. Ce încălcări au depistat agenții ANSA în piețele din Chișinău

În perioada de vineri până luni, inspectorii DTSA Chișinău au efectuat 31 de controale inopinate în rețeaua de comerț si piețele agroalimentare din capitală.



Pe parcurs au fost depistate mai multe încălcări, printre care cele mai frecvente sunt:



- Comercializarea produselor alimentare in lipsa certificatelor ce confirma calitatea și proveniența lor si cu termenul de valabilitate expirat



- Angajarea personalului in unitățile din domeniul alimentar in lipsa controlului medical si a instruirii igienice



- Nerespectarea condițiilor sanitar igienice in unitățile de comerț



- Nerespectarea tras-abilității în procesul de preparare a bucatelor culinare



- Nerespectarea legislației cu privire la informarea consumatorilor



- Nerespectarea cerințelor de păstrare a produselor alimentare

În urma controalelor au fost întocmite 19 procese verbale cu privire la contravenție și 9 prescripții de îndeplinire a neajunsurilor constatate. Administrația unităților comerciale a fost prevenită asupra necesității de intensificare a autocontrolului intern la toate etapele lanțului alimentar.

Inspectorii au constat, ca adiacent unităților de comerț si piețelor agroalimentare are loc comerț stradal/neautorizat cu produse alimentare de origine necunoscut si cu marcajul fabricat in Ucraina (carne, mezeluri, produse lactate, peste si produse din peste, oua, etc.). Ținând cont de situația epizootica nefavorabila la Pesta Porcina Africana din tara si din tarile limitrofe, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, solicita consumatorilor să semnaleze Agenția si organele de politie în cazul comerțului ilicit.

În același context, ANSA solicită cetățenilor să nu procure produse alimentare din carne de porc din țările vecine, deoarece, la frontieră, acestea vor fi confiscate și distruse, din motivul riscului pe care îl reprezintă.

Amintim, că neconformitățile depistate și alte deficiențe în comerțul de produse alimentare pot fi semnalate la linia fierbinte a Agenției: 0800 800 33 și prin intermediul aplicației Viber: 067 675 544.