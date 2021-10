FOTO / O femeie din susține că a slăbit 19 kilograme după ce a consumat cenușa soțului ei mort

O femeie din SUA a mărturisit că a mâncat cenușa soțului ei mort și spune că a ajutat-o să piardă aproximativ 19 kilograme, scrie The Sun.

Casie, în vârstă de 26 de ani, din Tennessee, și-a pierdut soțul, Sean, la doar doi ani și jumătate după ce l-a cunoscut.

Cei doi se căsătoriseră la doar zece luni după ce s-au întâlnit, în 2009 şi eraud e nedespărţit. Din nefericire Sean a murit brusc, în urma unui atac sever de astm, tragedie care a lăsat-o pe Cassie cu inima zdrobită: „Lumea mea s-a oprit în loc”

Iniţial, femeia şi-a găsit alinarea purtând cu ea, oriunde mergea, cenuşa răposatului ei soţ. „Îl iau cu mine peste tot, la magazin, la cumpărături, la film, în oraş să mănânc, oriunde merge. De fiecare dată când merg la magazin cumpăr mâncarea care îi plăcea lui, nu o mănânc, doar o gătesc pentru el. Unii râd, cred că glumesc, dar vorbesc serios, fac totul pentru soţul meu”, a mărturisit Cassie.





Cu toate acestea, dependenţa acesteia a evoluat într-o obsesie mai periculoasă:

„Cred că odată cu transferul cenuşii sale, o parte a căzut şi într-o cutie de carton şi pe mâinile mele. Nu am vrut să şterg cenuşa, adică e soţul meu, nu am vrut să îi şterg urmele, aşa că m-am lins pe degete. Şi iată-mă astăzi, aproape două luni mai târziu, nu mă pot opri din a-mi mânca soţul. Mai întâi îmi ling degetul şi împrăştii cenuşa pe bune şi apoi o mănânc. Are gust de ouă stricate, nisip şi hârtie, dar am ajuns să iubesc acel gust, a început prin a nu-mi dori să scap de cenuşă, iar acum am ajuns să o mănânc. Am pierdut 19 kilograme de când soţul meu a murit, practic singurul lucru pe care îl mănânc e cenuşa”