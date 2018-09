FOTO / VIDEO /// O tornadă a făcut ravagii la Ottawa, în Canada. Cinci oameni sunt în stare critică

Zeci de imobile avariate, maşini răsturnate, în jur de 30 de răniţi şi 130.000 de oameni fără electricitate. Este bilanţul unei tornade care a semănat panică vineri, la sfârşitul după-amiezii, în regiunea Ottawa, au relatat media, preluate de AFP.

Zona cea mai afectată a fost localitatea Gatineau, la nord de capitală. Vânturi cu viteze de până la 200 km pe oră, potrivit estimărilor meteorologilor, au avariat zeci de case, parţial distruse sau cu acoperişurile luate pe sus, potrivit primelor imagini difuzate pe reţelele sociale.

Maşini au fost răsturnate, luate pe sus sau avariate de resturi şi numeroşi arbori au fost smulşi. Potrivit companiei de electricitate HydroQuebec, peste 130.000 de persoane din regiunea Ottawa rămăseseră fără electricitate vineri seară.

O înregistrare video realizată de un locuitor din Gatineau, Vincent-Carl Leriche, arată sute de fragmente aspirate de vânt, care se învârteau în aer în mijlocul imobilelor.

'S-a produs o pană de curent şi mai puţin de un minut mai târziu vântul a început să lovească în ferestre', a povestit el pentru AFP. El şi-a luat apoi telefonul şi a filmat scena. 'Tornada însăşi a durat mai puţin de două minute. Fragmentele zburau peste tot, nu am văzut niciodată aşa ceva, cu excepţia filmelor de la Hollywood', povesteşte acest locuitor al cartierului Mont-Bleu.

'Atunci când oamenii au ieşit din casă după tornadă au fost consternaţi, bineînţeles, dar erau fericiţi că nu au fost răniţi', a adăugat Leriche, de 30 de ani, contactat prin telefon.

Pagubele din cartierul său, format în principal din imobile mici, sunt considerabile: arbori smulşi, vehicule răsturnate, fragmente peste tot. 'Unele apartamente au fost pur şi simplu golite, am găsit câte o sofa sau un frigider pe pământ', a spus el.

Potrivit unui responsabil al serviciilor de urgenţă din Ottawa, Anthony Di Monte, citat de mai multe media, tornada a provocat rănirea a circa 30 de persoane, dintre care cinci mai grav.

