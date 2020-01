FOTO- Bucureștiul ca după incendiu total!

Nu, imaginile nu sunt din Australia! Sunt din București, Capitala României. Zici că arborii sunt trecuți prin incendiile din Australia!



Este revoltător cum distrugem vegetația, spațiile verzi ale orașului.Toți primarii, frați cu ADP-urile, transformă arborii in schelete.



Acei arbori vor emite zero oxigen și mulți se vor usca. Parcă e o ură față de locuitorii cărora le toacă taxele și impozitele, băgându-i și in spital.

De unde credeți că apar acele valori in creștere ale gradului de poluare a aerului pe care-l inspirăm?!

De la investiții fără noimă care taie arborii vechi și nu pun nimic in loc, de la distrugerea spațiilor verzi, de la aceste măcelăriri ale arborilor numite ,,toaletări”, totul accentuat de secetă și schimbările climatice.