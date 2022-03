FOTO/ În Capitală a avut loc Marșul Solidarității: „Vrem pace, nu războiului în Ucraina”

Zeci de persoane au participat azi la cea de 8-a ediție a Marșului Solidarității, organizat de Platforma Egalitate de Gen, scrie Jurnal.md.

Participanții au purtat mai multe pancarte împotriva războiului pornit de Rusia împotriva Ucrainei și au scandat „Vrem pace!” și „Nu războiului în Ucraina”.

„În acest an am unit mesajul de susținere a drepturilor femeilor cu cel anti-război și pentru pace. Femeile au luptat de-a lungul timpului cu patriarhatul, un sistem care pune valoare pe forță, brutalitate, violență și asta duce la război. În acest an am zis că războiul nu poate fi justificat și că ieșim în stradă și pentru susținerea femeilor, dar și împotriva războiului”, a spus una dintre participantele la manifestație.