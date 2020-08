FOTO.VIDEO /// Proteste nocturne în Belarus - Sângerosul dictator Lukașenko a trimis mascații să tragă în protestatari (+18)

Confruntarea dintre populația nemulțumită de rezultatul alegerilor și miliția lui Lukașenko a continuat și în noapte de 10 august.

În ciuda violenței polițiștilor, mii de oameni au ieșit în stradă în Belarus și protestează față de rezultatele alegerilor prezidențiale. Manifestanții au ridicat baricade în zone din centrul oraşului Minsk, iar forţele de ordine au intervenit brutal.

Protesters in Brest forced the column of army trucks to turn away. The solder on video refused to join the crowd but said "I won't hit no one" pic.twitter.com/8xvZfkQZcP

People from #Belarus are so creative and united! They use cars:

- to prevent police from occupying the streets with military vehicles and escalating violence even more

- to protect protestors

- and to make this fantastic audio effect!#ЖывеБеларусь

