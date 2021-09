FOTO/VIDEO. Liderul tineretului PSRM a fost reținut. Polițiștii au sechestrat droguri de 2 milioane de lei

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora,...

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) sunt de părere că PNL - USR PLUS - UDMR trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Florin Cîțu, după apariția celui...

Unul dintre reperele majore ale orașului São Paulo, Brazilia - clădirea Federației Industriilor (FIESP), construită în 1979, care are un design piramidal și o înălțime de...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Japonia, astăzi, 6 august, comemorează 76 de ani de la bombardamentul atomic de la Hiroshima. Comemorarea din acest an vine cu o controversă legată de refuzul Comitetului Internaţional Olimpic...

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat...

Inceputul de secol al XVI-lea aducea in tinuturile inzapezite ale Rusiei un monarh cum lumea nu mai vazuse inca de pe vremea imparatilor romani. Sadic, mistic, sangeros dar in acelasi timp diplomat...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Aerul poluant care provine din arderea cărbunelui are capacitatea să reducă viața a miliarde de oameni cu până la șase ani, potrivit unui nou raport, făcându-l astfel un ucigaș mult mai mare decât fumatul, accidentele de mașină sau virusul HIV, scrie The Guardian.

Uraganul Ida a distrus zeci de locuințe, a omorât oameni, a provocat tornade și inundații în nord-estul ţării. Primarul oraşului New York, Bill de Blasio, a declarat stare de urgență, miercuri seară, după ce au fost înregistrate precipitații record în urma...

Agenția de Guvernare Electronică(AGE) are un nou director. Vorba merge despre Olga Tumuruc. Aceasta a deținut funcția de Șefă a Serviciului schimb de date și interoperabilitate în cadrul AGE.

Arderea este o reacție chimică, însoțită, de obicei, de degajarea căldurii și, uneori, a luminii. Pe lângă numeroasele beneficii pe care le oferă în viața cotidiană, combustia are efecte negative asupra sănătății din cauza substanțelor eliminate în timpul...

Dacă vinovăția învinuiților va fi demonstrată, aceștia riscă o pedeapsă sub formă de închisoare de la 7 la 15 ani.

În cadrul perchezițiilor efectuate, polițiștii au ridicat mai multe pachețele cu droguri de tip PVP (sare) cu masa totală de peste 3kg, telefoane mobile, calculatoare și altă tehnică de calcul, carduri bancare emise pe persoane terțe, peste 20000 de pachețele de tip Zip-lock care urmau să fie utilizate pentru ambalarea drogurilor, cântare electronice la scara mică, etc. Valoarea drogurilor sechestrate se ridică la suma de aproximativ 1.800.000 lei.

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

