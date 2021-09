FOTO/VIDEO. Uraganul Ida a creat inundații masive în New York. A fost declarată stare de urgență în oraș pentru prima dată în istorie

Uraganul Ida a distrus zeci de locuințe, a omorât oameni, a provocat tornade și inundații în nord-estul ţării. Primarul oraşului New York, Bill de Blasio, a declarat stare de urgență, miercuri seară, după ce au fost înregistrate precipitații record în urma uraganului Ida. Acesta a descris situația drept un „eveniment meteorologic istoric” și le-a cerut oamenilor să evite să iasă din case, din cauza condițiilor periculoase de pe drumuri, provocate de inundații.

Miercuri spre joi peste New York s-au abătut ploi torențiale, care au omorât şapte persoane în sudul Statelor Unite.

Pentru prima dată în istorie primarul De Blasio a fost nevoit să declare „urgenţă de inundaţii” pentru orașul New York.

