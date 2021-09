Fotografie inedită cu Calea Lactee, surprinsă deasupra unui viaduct din Scoția celebru în filmele cu Harry Potter

Fotograful Sylvan Buckley a surprins imaginea pe 1 septembrie, chiar înainte de miezul nopții, în zona viaductului Glenfinnan din Scoția, cunoscut din seria de filme „Harry Potter”. A fost ajutat de condițiile meteo foarte bune din acea noapte, care i-au permis să identifice cu ușurință galaxia, transmite realitatea.md.

Buckley, în vârstă de 46 de ani, se întorcea acasă dintr-o călătorie în Highlands, când a hotărât să se oprească în zona viaductului, în speranța că va reuși să facă una din fotografiile pe care își dorea să se surprindă măcar o dată în viață.

În mod normal, fotograful avea nevoie de un instrument de urmărire a stelelor ca să identifice Calea Lactee, dar cerul senin din acea noapte l-a ajutat să o găsească cu ochiul liber și să facă o fotografie cu expunere lungă a galaxiei.

„Cum cerul era complet senin, am profitat de ocazie, am mers pe jos aproape o jumătate de kilometru în partea de nord a viaductului pentru a găsi cadrul. Cerul era foarte curat și întunecat în acea parte a Scoției, așa că am putut vedea cu ochiul liber atât de multe detalii în miezul Căii Lactee”, a spus fotograful Sylvan Buckley.

A photographer captured this stunning image of the Milky Way above the famous Harry Potter viaduct in Glenfinnan. https://t.co/1yrotmzxl3

Credit: SWNS/Sylvan Buckley pic.twitter.com/vaFVR9LjL5